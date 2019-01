Olyan dolog történik a költségvetésben, amit el sem hiszel

Ez történt a harmadik negyedévben

A kormányzati szektor hiánya75,8 milliárd forint, a GDP 0,7%-a volt. Az egyenleg 298 milliárd forinttal, 3,2 százalékponttal javult az egy évvel korábbihoz képest.A bevételek 538,6 milliárd forinttal, 13,1%-kal növekedtek. A kiadások 240,6 milliárd forinttal, 5,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

Ez történt eddig idén

Jól áll a költségvetés

Aza kormányzati szektor bevétele 13 602,9 milliárd, kiadása 13 712,9 milliárd forint volt.A társadalombiztosítási hozzájárulások 187,8 milliárd forinttal (5,3%-kal) bővültek. A jövedelemadó-bevételek 117,8 milliárd forinttal, 6,0%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál.Az egyéb bevételek 443,2 milliárd forinttal, illetve 25,7%-kal bővültek, ezek főként uniós támogatásokból állnak.A bővülés a kifizetett munkavállalói jövedelem esetében 179,2 milliárd forint (5,9%), a pénzbeni társadalmi juttatásokat illetően 193,8 milliárd forint (5,7%) volt.A folyó termelőfelhasználás 13 milliárd forinttal, 0,6%-kal nőtt. Ezzel szemben a kormányzati szektor kamatkiadásai 30,7 milliárd forinttal, 3,8%-kal mérséklődtek.A korábbi hónapokban rendszeresen beszámoltunk arról , hogy a költségvetési alapfolyamatok rendkívül kedvezőek az idei évben, igaz azok pénzforgalmi számok voltak. Most ezt igazolták az eredményszemléletű adatok is, amelyek azért is fontosak, mert az unió felé is ezt kell teljesíteni.Sokat elmond a költségvetés aktuális helyzetéről az is, hogy az elmúlt négy negyedéves átlagos költségvetési hiány a GDP 1,9%-a.Számításaink szerint az egész éves 2,4%-os GDP-arányos hiánycél eléréséhez a kormány az utolsó negyedévben GDP-arányosan gigantikus,Hasonló méretű kiköltekezésre 2016-ban volt példa, akkor az utolsó három hónapban a GDP 8,6%-a volt a mínusz.A Pénzügyminisztérium hivatalos várakozása 1,9-2,1% körüli GDP-arányos deficitről szól, vagyis ha elfogadjuk például azt, hogy a tavalyi egész éves ESA-hiány 1,9% lehetett, akkor a költségvetés az utolsó negyedévben 6,6%-os hiány produkált.

A 2018-as költségvetés helyzetéről újabb képet kaphatunk jövő héten szerdán, amikor a Pénzügyminisztérium közli az egész éves pénzforgalmi számokat. Ekkor a tárca sajtótájékoztató keretében szokta közölni legújabb becslését az ESA-számra is.