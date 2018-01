Olyan erős a spekuláció az euróra, hogy itt már csak Mario Draghi segíthet

az éves infláció továbbra is a 2%-os célérték alatt van, a maginfláció pedig nem nagyon akar emelkedni,

mindezt úgy, hogy az EKB decemberi előrejelzése 1,4%-os éves átlagos inflációval számol 2018-ra, vagyis bőven van még hova gyorsulni,

ráadásul a piaci szereplők sem számítanak érdemi áremelkedésre az elkövetkező években, legalábbis ez olvasható ki az előretekintő inflációs várakozásokból.

Nem lesz egyszerű dolga ma Mario Draghi jegybankelnöknek a délutáni EKB-kamatdöntést követő sajtótájékoztatón, ugyanis úgy kell majd a javuló euróövezeti kilátásokról beszélni, hogy közben elkerülje azt, hogy tovább fűtse azokat a várakozásokat, amelyek a legutóbbi, decemberi ülés óta (5 hét alatt) több mint 5%-kal erősítették az eurót az amerikai dollárral szemben. Több szakértő is arra figyelmeztet, hogyHogy ez miért baj?, pláne, ha a közeljövőben folytatódik az a trend, már. Ráadásul, mint ahogy a közelmúltban megírt cikkünkben bemutattuk, ennek pont a sérülékenyebb perifériás országok lehetnek a nagyobb vesztesei, míg az egyébként is jobb helyzetben lévő németeknek nem fáj annyira.Inflációs fronton is gondot okozhat a túl erős árfolyam, hiszen az alacsonyabb importárak lefelé nyomhatják az árszínvonalat. Nem véletlenül fejezte ki Vitor Constancio, az EKB alelnöke aggodalmát a közelmúltban az erős euró inflációt mérséklő hatásával kapcsolatban, hiszen

Draghi korábban a szeptemberi EKB-ülésen beszélt arról, hogy az euró árfolyamában tapasztalható volatilitás kockázatot jelent a középtávú árstabilitás szempontjából, ezért figyelemmel kell kísérni, amit a piac úgy értelmezett, hogy. Ennek megfelelően átmenetileg gyengülni kezdett az euró a dollárral szemben, novemberben azonban ismét felfelé vette az irányt a kurzus.

Elképzelhető, hogy miközben Draghi az euróövezeti gazdaság kirobbanó formáját élteti majd, valami hasonló kommentárral fog előállni az euróval kapcsolatban, hogy ezzel hűtse a piaci várakozásokat.

Persze ebben az esetben is csak átmenetileg tudná lebeszélni az árfolyamot Draghi, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy az EKB eszközvásárlási programja már igencsak a végéhez közelít. Ennek az az oka, hogy lassan elfogynak a piacról a megvásárolható német államkötvények, ezért a program már olyan tabukat feszeget, amelyeket egyre kevesebben néznek jó szemmel.