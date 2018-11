Olyan jó lett a GDP-adat, hogy még Varga Mihály is feljebb húzta a prognózisát

A GDP a harmadik negyedévben a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 5 százalékkal nőtt, ezért a kormány arra számít, hogy a magyar gazdaság bővülésének üteme a negyedik negyedévben is jóval meghaladja a 4 százalékot, éves szinten 2018-ban pedig 4,3 és 4,5 százalék között mozoghat - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira reagálva.A kormány eddigi várakozása 4,3% volt, vagyis Varga most óvatosan felfelé tolta a prognózist. Nem csak a mértékét tekintve tekinthető visszafogottnak a módosítás, hanem azért is, mert a negyedik negyedévre vonatkozó várakozással ("jóval meghaladja a 4 százalékot") nem vág össze. Amennyiben ugyanis 2018 utolsó három hónapjában a növekedés eléri a 4,2%-ot, akkor az éves átlagos mutató már legalább 4,6% lesz. 4,5%-feletti utolsó negyedévvel pedig már inkább 4,7%-os éves átlagos GDP-növekedés adódik. A 4,3-4,5%-os előrejelzési tartomány alját már egy 3,2%-os utolsó negyedévvel is el lehetne érni.A miniszter kiemelte, továbbra is lendületes növekedési pályán halad a magyar gazdaság, ezt támasztja alá, hogy a GDP harmadik negyedévben mért bővülési ütemét az Európai Unióban csak az ír gazdaság előzte meg, régiós összevetésben pedig Magyarország áll az első helyen. Ez az értékelés (mind a régiós első, mind az uniós második hely szempontjából) nem teljesen pontos, de a magyar gazdaság növekedése valóban az EU élbolyába tartozik az eddigi adatok alapján. Erről szóló cikkünk: