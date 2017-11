Olyan történhet az USA-ban, amire évtizedek óta nem volt példa

A befektetési bank úgy véli, hogy a gazdaság egyre erősebb lábakon áll, és a bérek emelkedése következtében az infláció is növekszik, ami az eddig gondoltnál nagyobb szigorítást okozhat a monetáris politikában.A Goldman Sachs friss előrejelzése szerint az USA gazdasága 2,5%-kal növekedhet jövőre, ezzel minimálisan felfelé módosította az eddigi, 2,4%-os előrejelzését. Közben a munkanélküliségi ráta 3,7%-ra csökken 2018 végére az idén októberben mért 4,1%-ról.A bank azzal számol, hogy a munkaerőpiac egyre inkább feszesebbé válik:, ami a 60-as évek vége óta a legalacsonyabb szint lenne. A Goldman a munkaerőpiaci helyzettel magyarázza, hogy négy kamatemelést vár jövőre, ami több, mint amit a Fed döntéshozói középtávon várnak, és annál is, mint ami a piaci árazásokból kitűnik. A Goldman úgy látja, hogy a maginfláció is emelkedhet, amit a Fed tisztviselői közelről figyelmek döntéseik meghozatalakor.A Fed 2015 decembere óta - amikor a világgazdasági válság után először megkezdte a szigorítási ciklust - mindössze négyszer emelte a kamatot, a piac azonban biztosra veszi, hogy idén decemberben újabb 25 bázispontos szigorítás következik.