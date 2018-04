Orbán kimondta: változik Lázár minisztériuma

Inkább az agyközpontját szeretném átalakítani a kormánynak, amit szerénytelenül Miniszterelnökségnek nevezünk. Itt szeretnék egy másfajta vezetési szerkezetet létrehozni. Ebben az ügyben tegnap is, ma is és a hétvégén is lesznek még komoly tárgyalásaim

A miniszterelnök a választások utáni első sajtótájékoztatóján már előrevetítette , hogy lesznek lényeges változások az új kormányban, most pedig új részleteket árult el. Ezek szerint Az új kormány összetételével kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter marad a gazdasági kabinet vezetőjeként a költségvetés felelőse, míg a Miniszterelnökség vezetése átalakul. Varga Mihályt úgy jellemezte, hogy "tehetséges miniszterről beszélünk, látott már mindent, válságokat, sikereket"."Más kormányszerkezet lesz, jelentős részben új emberekkel fut neki ez a kormány a következő négy évnek. A tárgyalások zajlanak, jól haladok. Gyorsan lesz új kormány, de óvnám magunkat az új minisztériumoktól" - vezette fel. "Ami bevált, azt nem kell bolygatni. Hogy nagy minisztériumok vannak, élükön erős emberek, erős felhatalmazással, ez egy elv, amit érdemes tartani - mondta.- fogalmazott.Orbán Viktor jelezte azt is, mielőbbi kormányalakításban érdekelt. Célul tűzte továbbá, hogy a parlament"A választások eredménye egy óriási felhatalmazást ad a kormánypárátoknak, köszönettel tartozunk a magyar emberek számára" - közölte a miniszterelnök.A célok a kormány számára változatlanok elmondása szerint: a gazdasági növekedés biztosítása, a pénzügyek rendben tartása, a teljes foglalkoztatottság elérése (ez szerinte karnyújtásnyira van), a biztonságnak és annak garantálása, hogy Magyarország magyar ország maradjon, valamint a családok és a nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjak értékének megőrzése, ahogyan tavaly is, a nyugdíjprémium kifizetése.