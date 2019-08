Orbán-Merkel találkozó: új folyamat indul el, a régiónk lehet a nyertese

A sajtótájékoztatón a miniszterelnök azt mondta: "nem látni olyan eseményeket, amelyek megzavarnák a magyar-német kapcsolatokat, viszont vannak olyan tényezők, amelyek kikényszerítik a gazdasági együttműködés erősítését". Kiemelte: a gazdasági kérdések álltak a tárgyalások súlypontjában, hiszen Németország elsőszámú kereskedelmi partnere és befektetője Magyarországnak.Kérdésre a kormányfő elmondta: Közép-Európa most már hozzáad az európai gazdasági teljesítményhez, ezért a hagyományos német-francia tengely kiegészül a közép-európai népek érdekeinek figyelembe vételével. Ez egy új folyamat, amely most teljesedik ki, és Közép-Európa súlya az európai döntéshozatalban folyamatosan nőni fog - tette hozzá.Hangsúlyozta: Németország érti ezt a folyamatot, ezért a német-közép-európai kapcsolatoknak kitüntetett jelentősége lesz az európai egység fenntartásában.Orbán Viktor és Angela Merkel a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján ökumenikus istentiszteleten vett részt, majd kétoldalú megbeszélést folytatott.Az Európa előtt álló "óriási" feladatokról a német kancellár azt mondta, hogy szem előtt kell tartani ezeket az értékeket. "Tudatában kell lennünk annak, hogy egy nemzet jóléte függ a közös európai jóléttől is. Európa csak annyira tud erős lenni, amennyire egységes. Európa csak annyira lehet erős, amennyire a vitás kérdésekben is kész kompromisszumokat kötni" - jelentette ki.