Orbán Viktor a rabszolgatörvényről: senkit sem lehet túlmunkára kötelezni

A dolgozókat megvédi a kormány

Az eddigi törvény "buta korlátozásokat" állított azok elé, akik többet akartak keresni, és többet is dolgoztak volna ezért

Soros György a háttérben

Ha kell, gyorsan dönt a kormány

A kormányfő azt mondta: a dolgozókat leginkább nem a munkaügyi szabályok védik, hanem az olyan gazdaságpolitika, amelyben szükség van rájuk.- tette hozzá Orbán Viktor. Ma reggeli cikkünkben azt mutattuk be, hogy a Henkel Magyarország Kft. körösladányi gyárában akár heti 68 munkaórára is kötelezhetik a dolgozókat. Egy megállapodás alapján - amit a szakszervezet is aláírt - három hónapos munkaidőkeret bevezetéséről állapodtak meg, ami jövő januárban kezdődik. Az időtartam legfeljebb 12 hónap.A Munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozók egy részét, a legagresszívabbakat és legaktívabbakat Soros György fizeti - mondta Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, hogy nemzetközi hálózatok is mozognak a háttérben.Az EP-választások is szóba kerültek a műsorban. A migráció kérdését nevezte a legfontosabbnak, de szólt arról is, hogy a Brüsszel által követett gazdaságpolitika sem előnyös Magyarországnak.Közben az elmúlt néhány órában az is kiderült: Áder János aláírta a túlóratörvényt, és a kormány ki is hirdette , január elsejétől életbe lépnek az új szabályok.A magyar gazdaság "minden emberi számítás szerint" 2019-ben is jól teljesít majd, és a kormány elszánt arra, hogy ha döntést kell hozni a világgazdasági folyamatok kedvezőtlen fordulatai miatt, azt gyorsan meghozza."Képesek vagyunk arra, hogy a hullámverést is jól vegyük" - fogalmazott.A magyarok az elmúlt években kézzelfogható bizonyítékát kapták annak, hogy képesek munkából eltartani a családjukat, "képesek vagyunk saját erőből is jó életet teremteni magunknak". Ezen az úton megyünk tovább - jelentette ki.Orbán Viktor szólt arról is: a munkásoknak és a munkaadóknak kell megegyezniük arról, mekkora legyen a minimálbér összege, a kormánynak nem ügydöntőként, hanem közvetítőként kell fellépnie.Hiába van a kormánynak ehhez joga, a kabinet nem akarja az érintett felek helyett eldönteni a kérdést - mondta. A kormányfő ezért arra kérte a pénzügyminisztert: törekedjen arra, hogy eredményt hozzanak a két oldal tárgyalásai.