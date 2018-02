Orbán Viktor Brüsszelben kért pénzt a kerítésre

A magyar miniszterelnök is készül saját javaslattal: a piros kártyás eljárással. Ennek lényege, hogy a nemzeti parlamenteknek legyen joguk megállítani az Európában zajló vitákat, ha úgy érzik, hogy az egy adott ország nemzeti érdekét sérti.

A rövid videóban Orbán Viktor úgy fogalmaz, hogy a mai csúcstalálkozó legfontosabb témája az Európai Unió belső átalakítása."Itt vannak egészen abszurd javaslatok is. Például, hogy a parlamenti helyek szétosztásánál ne csak az állampolgárokat, hanem a migránsokat is vegyék figyelembe, ami nem fogadható el, hiszen az EU az EU állampolgáraié" - mondta a videóban.

Orbán Viktor és Angela Merkel a február 23-i csúcstalálkozón. Kép forrása: OLIVIER HOSLET / POOL / AFP

Szóba kell hozni a pénzt is. Itt az ideje, hogy érdemi tárgyalások kezdődjenek. Elköltöttünk több mint 1 milliárd eurót határvédelemre, nemcsak magunkat, Európát is védjük. Legalább a felét térítsék meg, ezt is szóba kell a mai napon hoznom

Volt már üzengetés

- jelentette ki Orbán Viktor a videóban. Vagyis a magyar kormányfő megint felhozza a kerítés uniós finanszírozásának kérdését a tavaly augusztusi sikertelen kísérlete után. Akkor a magyar miniszterelnök 270 milliárd forintos határvédelmi költségről beszélt , ennek a fele most 135 milliárd forint körül lenne. Mi úgy tartanánk méltányosnak, hogy a hazánk számára eddig költségként felmerült 270 milliárd forintnyi (883,2 millió euró) terhet felerészben az Európai Unió, felerészben pedig Magyarország viselje - írta a kormányfő. Brüsszelből gyorsan érkezett a válasz : a déli határon épült kerítés költségeinek megtérítéséről szó sem lehet. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök pedig kijelentette: a szolidaritás oda-vissza működik: nem csak akkor, ha egy ország kér, hanem amikor tőle kérnek valamit.A mai informális EU-csúcs előtt főként a németek felől erős üzenetek láttak napvilágot, ezeket délelőtti cikkünkben foglaltuk össze. Ehhez kapcsolódóan érdekes Mark Rutte holland kormányfő mai kijelentése, aki a csúcsra érkezve azt mondta: meg kell vizsgálni a német kormányzati javaslatokat (jogállamiságot és a menekültelosztást össze kellene kötni az EU-pénzekkel), de ő csak olyan pénzelosztási mechanizmust támogatna, amivel a kívánt célokat valóban el lehet érni.

Orbán Viktor, Angela Merkel és Emmanuel Macron a február 23-i csúcstalálkozón. Kép forrása: OLIVIER HOSLET / POOL / AFP