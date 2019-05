Orbán Viktor közép hatótávú légvédelmi rakétákról beszélt

Itt közép hatótávolságú légvédelmi rakétákra van szükség. Jó ütemben halad az ezek beszerzéséhez szükséges jogi folyamat - mondta.

Sok minden szóba került, de a legfontosabb az volt, hogy összevetettük a nézeteinket a tekintetben, hogy mi várható a világban. Célratörő gondolkodású vezetője van Amerikának és a két ország közötti konkrét együttműködésekről is beszéltünk - fejtette ki.Egy üzletből jött amerikai elnök pontosan tudja, hogy 1700 amerikai cég van jelen Magyarországon. Pontosan tudta a magyar-amerikai kereskedelmi számokat, amin mi egyébként nyerünk. Ismerte a magyar gazdasági modellt, az adórendszert és a családtámogatási megoldásokat. Amit a legjobban tudott az a migráció volt - sorolta azokat a témákat, amelyek szóba kerültek a washingtoni találkozón Arra a kérdésre, hogy Washingtonnal kötött, ezért azok lezárása után lehet erről részletesen beszélni.Itt beszélt a román gáz lehetőségeiről:Van közöttünk katonai együttműködés és jelenleg is zajlik a magyar hadsereg modernizálása. Van olyan része a haderőépítésnek, amiben számítunk az amerikaiakra. Biztonsági okokból erről keveset szeretnék mondani. Van egy bizonyos kritikus infrastruktúra minden országban, amit egy országnak meg kell védenie katonai támadás esetén, és ebben a tekintetben a rendszer Magyarországon nem teljes - magyarázta.Beszéltünk arról, hogy mivel NATO-tagok vagyunk, ezért Magyarország a jövőben is részt vesz ilyen katonai missziókban - tette hozzá.A hazai katonai fejlesztésekről épp tegnap írtunk beszámolót:

Donald Trump amerikai elnök (b) és vendége, Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében, ahol a magyar kormányfő beírt a vendégkönyvbe 2019. május 13-án. Kép és címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd