Orbán Viktor Soros Györgyről: egy tehetséges magyar honfitárs

Egy ország védelme nem jó embereket, hanem felelős embereket igényel. Olyan ember szeretnék lenni, akinek a döntéseit a magyarok támogatják és tisztelik. Ha mellesleg még jó ember is vagyok, akkor jó, de nálam első helyen a Magyarország iránti felelősség áll

Ismerem Sorost, ő nem az az ember, aki csak úgy elhagyja Budapestet

Az oe24.at oldalon vasárnap megjelent interjúban Orbán Viktor a jövő évi EP-választásokról azt mondta: az európai nemzetek most először szavaznak közösen egy közös témáról. Az egész kontinenst érintő téma a migráció. A választási kampányban mindenhol ez lesz a központi kérdés.Kitért arra is, hogy az az Európai Unió, amelybe Magyarország belépett, "Helmut Kohl Európája volt". A német kancellár nem akarta engedni, hogy Brüsszel "birodalommá változzon". Az EU viszont más útra tért. Reményét fejezte ki, hogy visszatérünk Kohl Európájához, mert akkor sikeresek leszünk.Elmondta, hogy már felvette a kapcsolatot Annegret Kramp-Karrenbauerrel. A CDU új elnökének írt levelében azt javasolta: pártjaik kezdjenek párbeszédet a múltbeli nézeteltérések felszámolására.Sebastian Kurz osztrák kancellárról Orbán Viktor azt mondta: az osztrákok örülhetnek, hogy van egy "fiatal és mégis tapasztalt" kancellárjuk. Az uniós elnökséget olyannak látom, ahogy azt az osztrákoktól mindig megszoktuk: diplomatikus elegancia és sok bátorság.Kitért arra is, hogy a migrációval kapcsolatban az osztrák és a magyar álláspont hasonló: a segítséget kell Afrikába vinni, és nem a problémákat Európába hozni. Azt is elmondta, Sebastian Kurz - még külügyminiszterként - azonnal megértette, hogy ennek a válságnak a megoldására csak egyetlen egy lehetőség van, méghozzá a balkáni útvonal lezárása.A miniszterelnök azt mondta:Orbán Viktor az interjúban elmondta: Soros György egy "tehetséges magyar honfitárs", de megjegyezte: nincs jó véleményük egymásról.Magyarország szabad ország. Szabadon lehet megnyilvánulni, szabad a kormányt kritizálni, sőt ellene tüntetni is - mondta a kormányfő, hozzátéve: Sorosnak nagy hálózata van, sok NGO-t finanszíroz. Az Európai Unió is több Soros-szervezetet finanszíroz. Ezek az NGO-k részt vesznek a politikai életben - fejtette ki.A CEU Bécsbe költözésével összefüggésben a miniszterelnök kiemelte: a CEU-nak csak teljesítenie kell az összes törvényi rendelkezést, mint minden más egyetemnek Magyarországon. Orbán Viktor szerint Soros György budapesti egyetemén folytatódni fog az oktatás, és diplomákat fognak ott osztani.- jegyezte meg Orbán Viktor.