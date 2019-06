Orbán Viktor Varga Juditot jelöli az igazságügyi tárca élére

Trócsányi László a magyar kormány jelöltje az év második felében megújuló Európai Bizottság hazánkat megillető biztosi tisztségére is. A Fidesz-KDNP EP-listavezetőjeként Trócsányi László mögött is ott áll a magyar választók példátlan, 53 százalékos támogatása, amelyet a májusi európai parlamenti választáson kapott a pártszövetség - emlékeztetett a sajtófőnök.Havasi Bertalan elmondta: a miniszterelnök szerda délután egyeztetett a jelölttel, és ez alapján Varga Judit igazságügyi miniszteri kinevezésére tesz javaslatot Áder János köztársasági elnöknek. Orbán Viktor kezdeményezi Kövér Lászlónál, az Országgyűlés elnökénél Varga Judit kinevezés előtti bizottsági meghallgatását.Havasi Bertalan azt is közölte: a jövőben a Varga Judit vezette igazságügyi tárcához tartoznak a kormányon belül az európai uniós ügyek is.