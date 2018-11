Óriási esés történt a külkereskedelmi többletünkben

A külkereskedelmi többletünk 2016 közepe óta már lassú apadásban van, a mostani adat a folyamat gyorsulására utalhat. A mérleg romlása elsősorban arra vezethető vissza, hogy a magyar gazdaság belső felhasználása (fogyasztás, beruházás) dinamikusan, a GDP-növekedést meghaladó ütemben bővül. A folyamat az importigény folyamatos emelkedését vonja maga után. Így aztán hiába teljesít viszonylag stabilan az export, a többletünk folyamatosan szűkül.Az augusztus azért mutat még az alapfolyamatoknál is nagyobb romlást, mert ezúttal a kivitel sem muzsikált olyan szépen. A kivitel euróban számolva stagnált az egy évvel korábbi szinthez képest, ami mögött az állhat, hogy a nyári gyárleállások hatása erre hónapra csúcsosodott ki. Az augusztus szezonális okokból amúgy sem számít erősen többletes hónapnak, ez a két tényező pedig elég volt ahhoz, hogy eltűnjön az aktívum.Szezonálisan igazított adataink szerint a külkereskedelmi egyenlegünk 2010 elején, nyolc és fél éve volt ennyire alacsony.

A vészharangot azért nem kell még kongatni: a hagyományosan erős szeptember biztosan újra vaskos többletet hoz majd. Ugyanakkor a trendszerű többletcsökkenés egyre többször hozhat majd alacsony havi adatokat, amiktől elszokhattunk az elmúlt években.A külső egyensúly lassú romlását az MNB is látja, a jegybank szakemberei a legutóbbi előrejelzésükben mindössze 0,7 százalékos GDP-arányos folyó fizetési mérleg többletet vetítettek előre 2019-re, ami már szinte jelképesnek tekinthető. (Az uniós források beáramlása miatt az ország finanszírozási képessége magasabb ennél, de a tendencia így is egyértelmű.)A folyamat felveti azt a kérdést is, hogy meddig folytatható a bérek elmúlt években mutatott rendkívül dinamikus növekedése. Amennyiben ugyanis az továbbra is jelentősen meghaladja a termelékenység bővülését, újra megtapasztalhatjuk a külső egyensúlyhiányt Magyarországon.