Óriási fordulat Magyarországon: 8 hónapja nem történt ilyen a hazai inflációban

Az elmúlt hónapokban kezdett egyre kényelmetlenebb helyzetbe kerülni a Magyar Nemzeti Bank az emelkedő infláció miatt. Októberben az előző év azonos időszakához képest 3,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ami 2012 decembere óta a legmagasabb adat volt.

Az olajár esése miatt a Portfolio által megkérdezett elemzők az árnyomás jelentős mérséklődésére számítanak: a konszenzus alapján holnap 3,4%-os adatot közölhet novemberre vonatkozóan a KSH.

A jegybank szeptemberi inflációs előrejelzésében szeptemberre (3,4%-on) várta az éves infláció tetőzését, ehhez képest az októberi szám igencsak kilógott a sorból. Ráadásul az inflációs alapfolyamatokat megragadó mutatók is a hazai árnyomás erősödéséről számoltak be, amit már az MNB is elismert novemberi kamatdöntő ülését követően kiadott közleményében.A várakozásokat meghaladó ütemben emelkedő infláció azért volt kellemetlen a jegybank számára, mert az MNB már hónapok óta azt hangsúlyozza, hogy nincs veszélyben az inflációs cél elérése (3%-os cél, +/-1%-os sáv), ezért indokolt fenntartani laza monetáris politikáját, annak ellenére, hogy a jegybankok többsége már szigorít, vagy legalábbis folyamatosan a szigorítás irányába mozdul el. A piaci szereplők bizalma azonban megrendült abban, hogy az MNB helyesen jár el, amikor azt hangsúlyozza, hogy a hazai inflációs folyamatokat szem előtt tartva továbbra is indokolt az extrém laza monetáris politika megtartása. Ez a "hitelességi csata" a forintot sem hagyta érintetlenül az elmúlt hónapokban.Az inflációs toleranciasáv tetejéhez közeledve egyre nehezebben volt védhető (hitelesen) a jegybank forgatókönyve, ha úgy tetszik, vesztésre állt az MNB. Novemberben azonban hirtelen zuhanni kezdett az olaj világpiaci ára, ami nagyon jókor jöhetett a jegybank számára, hiszen így nem kell attól tartania, hogy még az év végén 4%-ig emelkedik a hazai infláció. Ez a forintárfolyamot is magával ránthatta volna, hiszen a hazai fizetőeszköz kerülne a célkeresztbe abban az esetben, ha a befektetők úgy ítélnék meg, hogy az MNB az inflációs folyamatok által indokolt helyzet ellenére - valamilyen más cél által vezérelve - ragaszkodik a túl laza monetáris politikájához.

Alapvetően ismét a járműüzemanyag-árak fogják dominálni az adatot, csak most nem a további emelkedés, hanem a lassulás irányába. Úgy számolunk, hogy az üzemanyagárak csökkenése mintegy 0,3%-pontot jelenthetett az éves indexben lefelé novemberben.

- írja Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakértője rövid kommentárjában.Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a jelentősen visszaeső infláció nyugtatólag hathat a piacokra, valamint könnyen elképzelhető, hogy az olajárak visszaesése miatt az MNB is lefelé módosíthatja az inflációs előrejelzését 2019-re vonatkozóan. Ezzel azt kommunikálhatja a jegybank, hogy nincs lépéskényszerben a monetáris politikai fordulatot illetően. Azt ugyanakkor hozzáteszi Virovácz, hogy a maginfláció tovább emelkedhet, amely már eddig is jelentősen felülmúlta a jegybanki előrejelzést, így erre mindenképpen érdemes mostantól fokozottan odafigyelni.

A 2019-re vonatkozó elemzői várakozások alapján nem várható az infláció elszállása, a 2019. decemberi elemzői prognózisok az MNB 3%-os céljának közvetlen közelében szóródnak. A kedvező olajpiaci folyamatoknak és a bázishatásnak köszönhetően úgy tűnik, sikerül elkerülni a 4%-os elérő éves indexet, ennek ellenére az MNB nem késlekedhet már sokáig a monetáris szigorítás megkezdésével, ugyanis a mögöttes folyamatokat megragadó árindexek a hazai inflációs nyomás fokozatos erősödésére utalnak.