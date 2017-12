Óriási politikai botrány van Peruban

Az Odebrecht a perui kongresszusnak címzett egyik dokumentumában szerdán elismerte, hogy Kuczynski elnökhöz közel álló cégeknek mintegy 4,8 millió dollárt utalt át 2004 és 2012 között. Kuczynski ezt határozottan tagadja ugyan, de politikai elemzők szerint a napvilágra került információ könnyen a bukásához vezethet.Az Odebrecht korábban elismerte, hogy egy évtized alatt összesen mintegy 30 millió dollár kenőpénzt fizetett perui tisztségviselőknek, köztük Alejandro Toledo volt elnök hivatali ideje alatt 2001 és 2006 között, amikor Kuczynski pénzügyminiszteri és a minisztertanácsot vezető miniszteri tisztségeket töltött be.Az ügyészség csütörtökön beidézte az államfőt kihallgatásra, a parlament legnagyobb, ellenzékben lévő pártja, a jobboldali Népi Erő pedig bejelentette, hogy már pénteken elindítja Kuczynski ellen a leváltását célzó alkotmányos vádeljárást (impeachment), ha 24 órán belül nem mond le önként. Egy baloldali párt is ugyanezt követeli, és kettejüknek együtt 82 képviselőjük van a kongresszusban, így csak öt hiányzik ahhoz, hogy eltávolítsák az államfőt. Szemlátomást azonban kihátrálnak az államfő mögül a szövetségesei is. Kulcsfontosságú miniszterei, illetve pártjának parlamenti képviselői is távozását akarják, és kevés esélyt látnak arra, hogy Kuczynski megússza a botrányt.A 79 éves volt Wall Street-i bankárt, Kuczynskit tavaly választották elnökké, és kampányának legfőbb ígérete a korrupció elleni harc, illetve a politikai stabilitás megteremtése volt Peruban.