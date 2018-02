Oroszország nem bóvli többé - Magyarországgal került most egy szintre

Az S&P "BB+" szintről emelte "BBB-" fokozatra Oroszország hosszú lejáratú devizaadósságának besorolását, amely a befektetésre ajánlott kategória legalsó lépcsőfoka.Oroszország három évet töltött a befektetésre nem ajánlott kategóriában, és 2006 óta ez az első eset, hogy javult az ország besorolása. Ezzel az ország az S&P-nél Bulgáriával, Indonéziával és Magyarországgal került egy szintre.Az orosz gazdaság az S&P szerint alkalmazkodni tudott az alacsonyabb olajárakhoz, és ahhoz is, hogy nemzetközi szankciókat vetettek be az országgal szemben.A döntéssel Oroszország már két hitelminősítőnél van a befektetésre ajánlott kategóriában - emeli ki a Bloomberg. Ez pedig újra megnyitja a kaput egyes befektetőknek, hogy orosz kötvényeket vásároljanak.Az orosz gazdaság 2015-ben veszítette el befektetési ajánlását, amikor az olajárak összeomlottak, és a Krím elcsatolása miatt szankciókat vezettek be ellene. Az ország recesszión ment keresztül, azóta azonban újra növekedésnek indult a gazdaság, és az olajárak is emelkedésnek indultak, ami támogatja az ország gazdaságát.Az S&P elismeri az orosz vezetés gazdaságpolitikai lépéseit - a költségvetési hiány kordában tartását és a jegybank monetáris politikáját -, amelyek segítettek az országnak. Ugyanakkor a cég stabil kilátást rendelt a minősítéshez, vagyis további felminősítés nem várható.