Oroszország nem bóvli többé

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Ba1"-ről egy fokozattal "Baa3"-ra javította az orosz szuverén besorolást. A cég a rövid lejáratú államadósság-szolgálati kötelezettségek minősítését egyidejűleg "Prime-3 (P-3)"-ra javította az eddigi "Not Prime (NP)"-ról. A "Baa3" besorolás a Moody's módszertanában a befektetésre ajánlott államadós-minősítési kategória alapszintje. A cég az osztályzatjavításokkal egy időben az eddigi pozitívról stabilra módosította az orosz besorolások kilátását.A Moody's pénteki lépése nyomán immár mindhárom globális piacvezető hitelminősítő befektetési ajánlású besorolással tartja nyilván az orosz államadósságot.A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális adósminősítésekért felelős részlege (S&P Global Ratings) tavaly februárban javította a devizában fennálló hosszú és rövid lejáratú orosz szuverén adósságkötelezettségek osztályzatát az addigi "BB plusz/B"-ről egy fokozattal "BBB mínusz/A-3"-ra, a Fitch Ratings pedig már korábban is a befektetési kategóriában tartotta nyilván Oroszországot, szintén "BBB mínusz" hosszú távú besorolással. Az S&P és a Fitch "BBB mínusz" minősítése azonos a Moody's "Baa3" osztályzati jelölésével.Az orosz államadós-besorolás péntek esti felminősítéséhez fűzött elemzésében a Moody's kiemeli azt a véleményét, hogy az orosz szakpolitikai intézményrendszer hatékony irányításával sikerült korlátok között tartani a csökkenő olajárakból és a nemzetközi szankciókból eredő kettős sokk negatív gazdasági és pénzügyi hatásait.Az elemzés szerint az osztályzatjavítás fő tényezője az volt, hogy a Moody's megítélése szerint érdemben csökkent Oroszország sérülékenysége az ilyen jellegű sokkoktól, és így e sérülékenység már nem korlátozza a szuverén besorolás mozgásterét a befektetési kategória alatti osztályzati sávra.A Moody's véleménye szerint ez azt is jelenti, hogy a valószínűsíthető újabb szankciók hatásait - amelyek a következő hónapokban a legvalószínűbb forrásai lesznek a külső sokkoknak - sikerül majd olyan mértékben kordában tartani, hogy ezek a büntetőintézkedések nem okoznak érdemi kárt Oroszország szuverén adósprofiljában.Oroszország külső finanszírozási helyzete robusztusabb, mint egy évvel ezelőtt, és bizonyos értelemben erősebb, mint 2014-ben volt, amikor a kezdeti külső sokkok elérték az orosz gazdaságot.Az orosz jegybank devizatartalékai a külső adósság 80 százalékát fedezik; e fedezeti arány 2014-ben 57 százalék volt - áll a Moody's elemzésében.Jóllehet a tőkekiáramlás - beleértve a nettó külső adósságszolgálati teljesítéseket - nőtt tavaly, e kiáramlásnál nagyobb mértékű fedezetet nyújtott a folyómérleg-többlet, amely 115 milliárd dollárra, az orosz hazai össztermék 7 százalékára bővült 2018-ban. Ehhez jelentősen hozzájárult a magasabb olajár és az olajszektoron kívüli erőteljes exportteljesítmény is - hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő.