Őrület, mit művel az építőipar

Az alábbi ábrán jól látható, hogy a 2018 eleji lefagyás egyetlen hónapot érintett, amúgy töretlen az emelkedés.

A növekedést több tényező is segíti, így érthető módon az épületek (17,8%), illetve az egyéb építmények (40,2%) területen is dinamikus bővülés figyelhető meg. A KSH közlése szerint az épületeknél ipari, kereskedelmi és lakóépületek építése egyaránt hozzájárult a bővüléshez, az egyéb építményeknél pedig továbbra is út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést. Utóbbinál természetesen az uniós támogatások által támasztott állami kereslet az igaz hajtóerő.

