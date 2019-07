Összeomlás felé menetel a világ? - Elkeserítő számok érkeztek

Júniusban nagyot fékezett a globális feldolgozóipar, ami több tényező mellett összefügg a kereskedelmi háború miatti világgazdasági bizonytalansággal, az Európai Unió - elsősorban Németország - gazdaságának gyengélkedésével, néhány feltörekvő ország egyensúlyi problémáinak fokozódásával, valamint Nagy-Britannia uniós kilépésével.A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) több fejlett országban is a kulcsfontosságú 50 pontos érték alá esett (ez választja el a növekedést a visszaeséstől), ami azt jelzi, hogy az ipar recesszióba került. Az eurózónából már hónapok óta kifejezetten gyenge adatok érkeznek, ami nagyrészt a korábbi motor, Németország romló teljesítményének eredménye. Európa legnagyobb gazdaságára vonatkozóan mind az elemzők, mind a kormányzat folyamatosan rontotta az idei növekedési várakozásokat, és mostanra már 1% alatti GDP-bővülés várható az év egészére, vagyis lassan nullára fékezi magát a gazdaság, miközben a kabinet vonakodik arról, hogy élénkítsen a költségvetésen keresztül, pedig erre komoly mozgástere lenne. A nagy európai gazdaságok közül csak Franciaország mutat némi erőt, a költségvetési és adósságproblémákkal küzdő Olaszország szintén a recesszió szélén táncol. A legnagyobb bajban mégis Spanyolország lehet, ahol már olyan alacsony szintre süllyedt a BMI, ami komoly recessziót jelent.

Mindeközben az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború is rányomja a bélyegét a világgazdaság növekedésére. Nem csak ennek a két országnak a növekedését vetik vissza az egymásra kivetett vámok, hanem a teljes világgazdaságra negatív hatással van a bizonytalanság. A kínai BMI már hónapok óta az 50 pontos érték közelében mozog, az amerikai azonban csak az elmúlt hét hónapban közelítette meg ezt a szintet. A többéves mélypontra süllyedt mutató láttán egyre több elemző gondolja úgy, hogy jelentős monetáris élénkítésre lesz szükség az USA-ban, hogy elkerüljék a durva lassulást. Az ország gazdasági helyzetének romlása kifejezetten kedvezőtlen a globális gazdaság szempontjából, hiszen az amerikai lassulásnak általában komoly tovagyűrűző hatásai vannak.Az Egyesült Királyság gazdaságát mindemellett a Brexit hatásai is sújtják. A BMI 48 pontra esett az országban, és ami a dinamikát illeti, az komoly aggodalomra ad okot, hiszen néhány hónappal ezelőtt még jóval 50 pont feletti értékeket láthattunk. Egy ideig a készletezés még mentette a brit GDP-t (sokan halmoztak fel nagy készleteket azért, hogy a Brexit miatti esetleges áruhiányra felkészüljenek), azonban mostanra már elfogyott a lendület, és továbbra is a bizonytalanság a meghatározó. Vagyis még most sem lehet tudni, hogy a britek végül milyen keretek között lépnek ki az EU-ból (akár a hard Brexit is elképzelhető), ami óvatosságra inti mind a háztartásokat, mind a vállalatokat.Mindeközben a dollárban eladósodott, feltörekvő országok problémái is felszínre törtek, miután a dollárkamatok megemelkedtek az elmúlt egy-két évben. Ráadásul geopolitikai kockázatok sem oldódtak meg, Oroszország továbbra is sérülékeny, Törökországban pedig láthatóan nem zökkenőmentes az autoriter rezsim kiépítése, amit a befektetők nem díjaznak: az árfolyamválságot követően megemelkedő inflációt visszaeső gazdasági teljesítmény követi, és a stabilizálódás még várat magára.A következő időszakban akkor javulhat a helyzet, ha az Egyesült Államok és Kína között megállapodás születik a kereskedelmi feszültségekkel kapcsolatban - amire a G20-as csúcs után jó esély lehet -, ellenkező esetben azonban a világgazdaság könnyen tovább lassulhat. Ezen csak a nagy jegybankok alkalmazkodó monetáris politikája és a kormányzatok költségvetési élénkítse segíthetne valamelyest, utóbbira azonban igen kevés mozgástér van, ahol pedig lenne (Németország), ott egyelőre vonakodnak megtenni ezeket a lépéseket, és inkább végignézik a növekedés lassulását.