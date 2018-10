Összeomlás szélén a Brexit-tárgyalások

A megállapodást tekintve derűlátó szeretnék lenni, mert May üzenete pozitív volt. Noha a tartalmat tekintve nincs újdonság, a testbeszéd pozitívabb volt, mint korábban

Javaslatunk világos, az Európai Parlament nem szavazza meg a megállapodás elfogadását, ha mindhárom kérdésben nem születik megnyugtató megoldás

Nesze semmi, fogd meg jól

Nincs egyelőre elegendő előrelépés egy rendkívüli Brexit-ügyi csúcsértekezlet novemberi összehívásához

Még egy év?

May valóban tett-e ilyen utalást, vagy

az EU csak menekülőutat kínál May-nek, vagy épp ellenkezőleg:

tovább növeli a nyomást a csúcsra semmi érdemit nem hozó May-en, hogy engedjen a tárgyalásokon.

Sajtótájékoztatóján Antonio Tajani kijelentette, véleménye szerint nincs semmi lényeges új tartalom az ismertetett brit álláspontban. Mint elmondta, a May beszédét nyugodtabb hangvétel jellemezte, mint a legutóbbi, Salzburgban tartott informális csúcstalálkozó alkalmával.- fogalmazott. Az EP elnöke szerda éjjel kiadott nyilatkozatában kijelentette, a megállapodáshoz elengedhetetlen egyrészt az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok jogainak megóvása, másrészt a szigetország meglévő pénzügyi kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása. Végezetül garantálni kell az észak-írországi felekezeti konfliktust rendező 1998-as nagypénteki megállapodás valamennyi pontját, amellyel kapcsolatban olyan megoldásra van szükség, amely elfogadható és jogilag is megfelelő Írország számára is.- fogalmazott az elnök.A diplomáciai szóvirágok után ismét egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő mondta ki az igazságot:Az illetékes elmondta, hogy az Egyesült Királyság kilépése után bennmaradó tagállamok vezetői meghallgatták a brit kormányfőt, és szűkebb körű egyeztetésükön ezután egyetértettek abban, hogy "az intenzív tárgyalások ellenére nem elég az eddigi előrehaladás". A bennmaradó országok állam- és kormányfői támogatásukról biztosították Michel Barnier uniós főtárgyalót, ami annyit tesz, hogy az EU nemigen enged a tárgyalási pozíciójából. Ezt erősítette meg Sebastian Kurz is, az osztrák kancellár úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli EU-csúcsonA tagországi vezetők körében pozitív fogadtatásra talált Michel Barnier uniós főtárgyaló javaslata az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnését követő, korábban 2020 végéig tervezetta tárgyalásokon kialakult patthelyzet feloldása érdekében, mondta Tajani.Ezzel kapcsolatban bennfentes források közölték: Theresa May brit kormányfő nyitottnak mutatkozott az országa uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak további egyéves meghosszabbítására.Fontos azonban látni, hogy még egy év az EU-ban úgy, hogy már mindenféle közös döntésből kiszorultak a britek, a Brexit-pártiak egyik vörös posztója. Ha Theresa May ezzel az "eredménnyel" térne haza, nem biztos, hogy nem bukna meg. Így aztán egyelőre nem világos, hogyAz egyéves meghosszabbítás egyfajta "hard Brexit" forgatókönyv: a felek a kilépésről ugyan megállapodnak, de a fontos hosszú távú kérdésekről (például a kereskedelmi kapcsolatokról) nem. Ekkor jönne egy (eredeti elképzelések szerint 21 hónapos) átmeneti fázis, amikor Nagy-Britannia a közös piac része marad, ám kívülállóként a döntésekbe semmiféle beleszólása nem lesz, vagyis a függetlensége több kérdésben is súlyosan sérül. Érdekes, hogy erről a köztes lehetőségről a felek eddig nem szívesen beszéltek, Theresa May a közelmúltban is csak azt hangsúlyozta, hogy a rossz megállapodásnál és a teljesen rendezetlen, no-deal Brexit is jobb lehetőség.