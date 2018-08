Összeomlás szélén a magyarok kedvenc turistaparadicsoma - Kezd brutálisan olcsó lenni a török nyaralás

A Numbeo évközepi globális megélhetési rangsorában az 537-ből Budapest a 371. helyen állt, míg a rangsor vége felé, a 420. helyen találhattuk a török főváros Isztambult. Akkor a 450. helyen Ankara, a 461. helyen a tengerparti Izmir és a 463. helyen a népszerű magyar üdülőközpont Antalya állt., hiszen a megelőző hónapokban már több tíz százalékot esett a líra a vezető devizákkal szemben.július első napjaiban még 4,6 lírát kellett adni egy dollárért, most viszont már 6,85 körüli összeget, ez bő 30%-os további lírazuhanást jelent. Forintban nézve mindezt: július elején még az MNB deviza középárfolyama szerint 67,21 forintot kellett adni egy líráért, múlt pénteken viszont már csak 47,3 forintot, ma pedig már csak 41,47 forintot, azaz közel 40%-os a líra forinttal szembeni zuhanása. Egy éve augusztus közepén még 73 forintot kellett adni egy török líráért, azóta tehát 45%-os a lírazuhanás mértéke. A friss török piaci fejleményekről külön cikkeink:

Az alábbi ábrán már a mai, augusztus 13-i adatpontot is feltüntettük az MNB középárfolyam alapján, most már csak 41,5 forintot kell adni egy líráért.

Mindez oda vezetett, hogy a jelenlegi globális megélhetési rangsorban az 533 helyből Budapest a 365.-re jött fel, miközben Isztambul a 496. helyre, Ankara az 507.-re, Izmir az 509.-re és Antalya az 520. helyre zuhant vissza.

Hogyan áll össze az árindex? A Numbeo.com Cost of living indexe a regisztrált felhasználók önkéntes adatszolgáltatásai alapján tartalmazza az árakat világszerte, mégpedig úgy, hogy a New York-i életszínvonalat veszi száznak, és ahhoz viszonyítja a különböző városok adatait. Nagy előnye az oldalnak és a rangsoroknak, hogy az inflációval ellentétben a regionális különbségekkel is számol országon belül.

Nyilván aki tartósan ott élne, annak az ingatlanbérleti díjakat tartalmazó alindex is fontos a rangsor táblázatából, deelőbbi most Budapest kapcsán 33,4, utóbbi 35,41, míg Antalya esetén a bolti index 21,55, az éttermi pedig 17,68. Ezek az index értékek a New Yorki árszínvonalból indulnak ki, azt veszik 100-nak és ahhoz képest a 33,4-es magyar érték azt jelenti, hogy közel 70%-kal olcsóbb Budapest az élelmiszer bolti tételek körében átlagosan. A török 21,55-ös érték pedig azt jelenti, hogy a New York-i árszínvonalhoz képest mintegy 80%-kal olcsóbbak átlagosan az árak.Az önkéntes adatszolgáltatás alapján tehát most azt mutatja az oldal, hogy a főbb török üdülővárosokban mennyibe kerülhetnek az egyes tételek., egyszerűen azért, mert a líra mélyrepülése miatt nagy értékké vált, ha valaki keményvalutát tud adni. Hozzá kell persze tenni, hogy a dollárt/eurót előtte be is kell szerezni és ha valaki épp most venne dollárt itthon, akkor bizony egy éve most a legdrágább forintban.Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy a Numbeo budapesti és antalyai aloldala szerint néhány kiválasztott tétel ára a múlt pénteki árfolyammal forintra átszámítva mennyibe kerül itthon és a népszerű török üdülővárosban.