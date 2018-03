Összeomlás vagy sikersztori? - Így teljesített a magyar gazdaság 2000 óta

Tavaly 4%-kal nőtt a magyar gazdaság, vagyis a 2016-os szerényebb bővülés átmenetinek bizonyult. De a 2017-es felpörgő növekedés sem volt elég ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a közvetlen régiós versenytársakkal, hiszen Csehország, Románia és Lengyelország is nagyobb iramot diktált. Egy-egy év összehasonlítása azonban nem a legjobb megoldás, hiszen számos egyszeri hatás befolyásolhatja egy ország növekedését, így érdemes hosszabb távon vizsgálni a számokat.Az ezredforduló óta eltelt 17 évet - az idősorban látott törések alapján - három szakaszra bontottuk, amit némi egyszerűsítéssel a "válság előtti", a "magyar válság alatti" (2006-2012), illetve a "válság utáni" időszaknak nevezhetünk.A magyar gazdaság 2000 és 2005 között dinamikus növekedést tudott felmutatni. Az EU-hoz képest 2 százalékpontos növekedési előnyt jelentett, ami egy nem különösebben gyors, de tartós felzárkózási pályát jelentett. Pontosabban azt jelentett volna, ha ebben az időszakban a növekedés nem súlyos egyensúlyromlással párosult volna.

A magyar gazdaság növekedési többlete/hátránya az EU átlagához képest

Ugyanakkor a régiós versenytársakhoz (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Románia) ebben a válság előtti időszakban sem beszélhetünk növekedési többletről, igaz, lemaradásunk sem volt. Mint az ábrán látható, átlagosan éppen olyan gyorsan nőttünk, mint ők. Az összképet a már említett fenntarthatósági hiány rontja.

A magyar gazdaság növekedési többlete/hátránya Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Románia súlyozatlan átlagához képest

Kiigazítás, válság, kiigazítás

a 2000-es évek eladósodásának,

a globális válság előtti kényszerű, de rossz szerkezetű költségvetési kiigazításnak,

a világgazdasági válság mély hatásainak (tekintve, hogy Magyarország nagyon nyitott gazdaság),

és az európai adósságválság következtében kialakult W-alakú recessziónak,

a minden szektorra kiterjedő hitelleépítésnek,

valamint a további növekedési áldozatokat okozó , válság alatti újabb kényszerű kiigazításnak.

Van, aki csaknem duplázott

A globális konjunktúra, valamint a felzárkózó térségekre jellemző, tőkebeáramlás vezérelte növekedés az egész régiót magával húzta ebben az időszakban, a magyar növekedés azonban egyensúlytalanságok felépülésével párosult, ami végül (több tényező mellett) a 2006 és 2012 közötti időszakban óriási növekedési áldozatot követelt.Ebben a hat évben Magyarország átlagosan 3,3%-ponttal nőtt lassabban évente, mint a régiós átlag, amiben szerepe voltMint látható, az időszakban minden évben lassabban növekedtünk, mint a régiós országok. Talán kevesen gondolnák, de nem a válság mélypontján, a legnagyobb visszaeséskor volt a legnagyobb a növekedési hátrányunk, hanem 2007-ben, amikor még a régió a kedvező konjunktúrában száguldott, a magyar gazdaság viszont a durva költségvetési kiköltekezés utáni kiigazítás miatt leállt.Ebben az időszakban nem csak a régiós társaknál nőttünk lassabban, hanem közel 1százalékponttal az EU-hoz képest is, ami különösen kedvezőtlen annak tükrében, hogy az uniót többségében a technológiai élvonalhoz közelebb álló országok alkotják, amelyeknél a felzárkózó országoknak (mint Magyarország) gyorsabb GDP-dinamikát kellene diktálniukAz elmúlt öt év átlagában azonban sikerült újra a régiós országhoz hasonló dinamikát felmutatni (hasonlóan a 2000 és 2005 közötti időszakhoz), ugyanakkor korábbi 2%-pont körüli előny 1,5-re olvadt az EU-átlaghoz képest. A növekedési előnyt a globális gazdaság töretlen növekedése, a korábban soha nem látott pénzbőség, valamint az összességében expanzív hazai gazdaságpolitika is támogatta. Érdemes megjegyezni azonban, hogy egyes becslések szerint a magyar gazdaságnak már nem növekedésösztönzésre lenne szüksége, mert a kibocsátási rés pozitívvá vált.Habár az a fejlemény különösen kedvező, hogy mostanra nincs növekedési hátrányunk a régióhoz képest, a gyakorlatilag nullás (-0,2%-pont) átlag úgy jön ki, hogy 2013-2014-ben felülteljesítettük, 2015-2017-ben pedig alulteljesítettük a régiót. Innen nézve az elmúlt három év teljesítménye újra alulmúlja a régióét, de azt is látni kell, hogy pl. a román gazdaság gyors növekedése (tavaly 7%-kal nőttek), amely felfelé húzza a régiós átlagot, nem tűnik fenntarthatónak.Érdemes egy pillantást vetni arra is, hogy az ezredforduló elejéhez, illetve a válság kirobbanásához képest miként alakult összességében a régió GDP-növekedése.2000-hez viszonyítva Románia és Szlovákia csaknem duplázott, Lengyelország pedig 80%-kal növelte gazdasági teljesítményét. Magyarország ehhez képest valamivel több, mint 40%-os bővülést ért el, aminél az általunk választott országok közül csak Horvátország teljesített gyengébben (+35%).

2008-hoz képest Lengyelország, Szlovákia és Románia teljesített a legjobban, Csehország viszont már nem fért oda a dobogóra (ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egy főre jutó reál-GDP-ben a csehek vannak a legközelebb a fejlett országokhoz). Magyarország 10%-kal nőtt azóta, ami pl. fele a szlováknak. A sor végén Horvátország áll most is, akik még nem érték el a válság előtti szintet.

Mire számíthatunk a jövőben?

A jövőbeli növekedési képességgel kapcsolatban fogódzót nyújt a gazdaságok potenciális növekedése. Az Európai Bizottság éppen a napokban tette közzé friss előrejelzését a tagállamokról, amelyekből kiderül, hogy a szűk régiónkat tekintve a román és a lengyel gazdaság potenciális növekedés jóval 3% feletti a következő években.

Lengyelország potenciális növekedése Forrás: Európai Bizottság

Románia potenciális növekedése Forrás: Európai Bizottság

Ugyanakkor a cseh és a magyar növekedési potenciál ennél kissé szerényebb. Utóbbi két országra hosszabb távon is készített előrejelzést a Bizottság, akik 2% körüli növekedést jósolnak, ez viszont Magyarország számára nem lesz elég a felzárkózáshoz.

Magyarország potenciális növekedése Forrás: Európai Bizottság

Csehország potenciális növekedése Forrás: Európai Bizottság

Összességében látható, hogy Magyarország az ezredforduló óta komoly lemaradást hozott össze a régiós országok többségéhez (Szlovákia, Lengyelország, Románia) képest, és a helyzetünk akkor sem jobb, ha a válság előtti utolsó békeévet, 2008-at tekintjük bázisnak. A nagy lemaradást a 2006 és 2012 közötti időszakban hoztuk össze, amikor részben korábbi gazdaságpolitikai hibák árát voltunk kénytelenek megfizetni, illetve a válság, valamint az erre adott vegyes gazdaságpolitikai intézkedések is lehúzták a gazdaságot. Az elmúlt öt év (2013-2017) átlaga alapján azt mondhatjuk, hogy az utóbbi években már csak egy hajszálnyival teljesítettünk gyengébben, mint a régió. Hogy ezt melyik ország milyen előnyös vagy hátráltató tényezők mellett tette, egy hosszabb elemzés tárgya lenne. Ahhoz azonban, hogy a régióval hosszú távon együtt tudjunk növekedni, mindenképpen javítani kell az ország tőkevonzó képességén, az intézményrendszer hatékonyságán, a képzettségen.

A Bizottság azzal számol, hogy a munka növekedési hozzájárulása egyre alacsonyabb lesz hazánkban, ami nem meglepő, hiszen a Portfolio elemzése alapján már egyre közelebb járunk a teljes foglalkoztatáshoz, ugyanakkor a tőke és a termelékenység hozzájárul a növekedéshez az előttünk álló években. Ahhoz, hogy fenntartsuk a 3% körüli dinamikát, olyan reformok kellenek, amelyek képessé teszik a magyar vállalatokat és a munkavállalókat arra, hogy lépést tartsanak a technológiai változásokkal, miközben az állam hatékonyságán is van még mit javítani.