Összeomlott a peso, lemondott az argentin gazdasági miniszter

Múlt hét végén az októberi elnökválasztás főpróbájának tekintett előválasztáson a balközép peronista jelölt, és korábbi kormányfő, Alberto Fenándezzel szemben súlyos vereséget szenvedett a jelenlegi köztársasági elnök, Mauricio Macri.Az előválasztás után pánikszerű folyamatok zajlottak az argentin tőkepiacokon , a helyi tőzsde néhány óra leforgása alatt történetének legnagyobb esését szenvedte el, 38 százalékot zuhant a vezető argentin részvényindex, a Merval, több fontos, tőzsdén jegyzett argentin nagyvállalat értéke 40-50 százalékot esett egy nap alatt. De nem csak a részvénypiacon, az ország devizapiacán is pánik uralkodott, az argentin peso hétfőn több mint 30 százalékot gyengült a dollárral szemben.Az eseményekre pénteken a Standard&Poor's is reagált , a hitelminősítő az eddigi "B"-ről "B mínuszra" minősítette le Argentínát, az indoklás szerint az utóbbi napok piaci turbulenciái rontották az ország hitelképességét.Az eseményekre reagálva most lemondott az argentin gazdasági miniszter, Nicolas Dujovne bejelentette, nem folytatja, annak ellenére, hogy úgy gondolja, mindent megtett, hogy stabilizálja az ország gazdaságát. Dujivne hozzátette, a kormány gazdaságpolitikia vezetésének meg kell újulnia. Dujivne utódja Hernan Lacunza lesz, aki jelenleg a Buenos Aires-i tartomány gazdasági minisztere.