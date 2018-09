Össztűz zúdulhat Törökországra - Néhány órán belül jön a kritikus döntés

Az elmúlt napokban ugyan erősödni tudott a török líra az amerikai dollárral szemben, szó sincs arról, hogy az augusztus eleji árfolyamválsághoz képest érdemi megnyugvást láthatunk a piacon.

A líra szeptemberi, viszonylagos stabilitása nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a befektetők a közlemény miatt kiváró üzemmódba kapcsoltak a mai döntésig. Épp ezért a várakozásokat alulmúló szigorítás (vagy épp a kamatok szinten tartása) esetén megint össztűz zúdulhat a lírára.

A líra nagyjából 10%-ra tudott eltávolodni történelmi mélypontjától, azonban még így is 68%-os gyengülésnél tart az idén. A tartósan sokkal gyengébb szinten ragadt árfolyam pedig a jelentős devizahitel-állomány miatt nagy terhet ró a vállalati szektorra és a kereskedelmi bankokra.Több tényező áll a török válság kialakulása mögött, ezek között fontos helyet foglal el a jegybank függetlenségével kapcsolatos befektetői aggodalom.Recep Tayyip Erdogan államfő korábban többször is felszólalt a (török gazdaság helyzete miatt egyébként indokolt) magas kamatok ellen, magát a kamatok ellenségének kikiáltva pedig igyekezett nyomást gyakorolni a jegybanki döntéshozókra, hogy ne szigorítsanak a monetáris politikán. Mivel Erdogan a legutóbbi választási győzelmével gyakorlatilag teljhatalmat szerzett, a piaci szereplők egyre jobban félni kezdtek attól, hogy a politikai befolyás alá kerülő jegybank nem lesz képes (pontosabban fogalmazva: nem lesz hajlandó) teljesíteni inflációs mandátumát. Holott a túlfűtött, fenntarthatatlan gazdasági növekedés miatt gyorsuló infláció már év elején is problémát okozott Törökországban, a feltörekvő piaci tőkekivonás által kiváltott líragyengülés pedig csak tovább rontott a helyzeten. Az infláció mellett az inflációs várakozások is elszálltak, ami még nagyobb probléma, hiszen azt jelzi, hogy a gazdasági szereplők elvesztették a jegybank inflációs céljába vetett bizalmukat, az elvesztette horgony szerepét. Ezt a folyamatot pedig sokkal nehezebb megfordítani, mintha már az elején cselekedett volna az intézmény.. Erre ma délután 1 órakor nyílik lehetőségük a döntéshozóknak, a nyomás pedig nagyon nagy rajtuk, hogy ezúttal ne okozzanak csalódást, mint ahogy azt tették július végén, amikor a várakozások ellenére nem emeltek kamatot., egyúttal pedig visszatér majd a korábban alapkamatként szolgáló egyhetes reporátához, mint irányadó kamathoz. Az intézmény még augusztus közepén hajtott végre burkolt kamatemelést azzal, hogy a jelenleg 17,75%-on álló egyhetes reporáta helyett a 19,25%-os egynapos hitelkamat mellett nyújtott likviditást a kereskedelmi bankoknak, ezzel pedig gyakorlatilag az egynapos ráta vált irányadóvá. A Soc Gen szerint az irányadó kamat a holnapi döntést követően 20,75% lesz, ami gyakorlatilag 150 bázispontos szigorítást jelentene a jelenlegi helyzethez képest., hogy kellő mértékű, 300 bázispont körüli reálhozamot biztosítson a befektetők számára. Megítélésük szerint ez már elegendő védelmet jelentene a líra számára, illetve segítene megzabolázni az elszálló inflációt.Az ING Bank elemzői szintén arra számítanak, hogy a török jegybank visszatér az egyhetes reporátához, mint irányadó instrumentumhoz, azt pedig a jelenlegi 17,75%-ról 21%-ra emeli. Nem zárják ki ugyanakkor, hogy a líra erősítése és az inflációs várakozások elszállásának megakadályozása érdekében a piaci árazásoknak megfelelően 24%-ra emeli az irányadó rátát, ami 475 bázispontos tényleges szigorítást jelentene a jelenlegi állapothoz képest.Összegezve: a török jegybank július 24-i kamatdöntő ülésén tétlen maradt, azóta viszont 34%-ot esett a líra árfolyama és drasztikusan romlottak az inflációs kilátások, ezért ezúttal jelentős szigorításra lesz szükség a részéről. Ellenkező esetben maradék hitelességét is elveszítheti az intézmény, aminek súlyos következményei lennének a líra árfolyamára, az inflációs kilátásokra, illetve az egész ország stabilitására nézve.