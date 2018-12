Öt éve nem adtak át ilyen hosszú új autópálya-szakaszt Magyarországon

A gyorsforgalmi szakaszok hatalmas lökést adnak a helyi gazdaság fejlesztésének, az iparfejlesztésnek, támogatják az idegenforgalom fejlesztését, és javítják az ott élő lakosság életminőségét is

Ilyen hosszúságú új autópálya-szakaszt 2013-ban adtak át utoljára - jelezte a vezérigazgató. Az új pályaszakaszokat csütörtökön a kora délutáni órákban adják át a forgalomnak.

- tette hozzá a miniszter.Palkovics László Debrecent említette példaként, amely 2006, az M35-ös autópálya átadása óta hatalmasat fejlődött. A BMW döntését, miszerint első európai, Németországon kívüli gyárát Debrecenben építi fel, jelentős részben a hajdú-bihari megyeszékhely elérhetőségével, az autópálya-összeköttetéssel, a vasútfejlesztéssel és a repülőtér fejlesztésével magyarázta a miniszter.Emlékeztetett a várossal kötött közelmúltbeli megállapodásra, amelynek értelmében a kormány 130 milliárd forinttal támogatja az észak-nyugati ipari parkhoz kapcsolódó infrastruktúra-beruházásokat, amelynek keretében autópálya-lehajtót is építenek a fejlesztési területekhez.Palkovics László felidézte azt is, hogy egy éve adták át az M35-ös autópálya Mikepércsig tartó szakaszát, most pedig elkészült az M35-ös teljes hossza Berettyóújfaluig, illetve az M4-es autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki (országhatár) közötti szakaszának első üteme. Közlése szerint 2020-ra az országhatárig ér az M4-es nyomvonala.Az M35-M4-es a Balti tengert a Fekete tengerrel összekötő Via Kárpátia útvonal része lesz: a 2021-re befejeződő beruházással Magyarország elsőként építi meg a Via Kárpátia útvonal rá eső szakaszát, amire büszkék lehetünk - emelte ki a tárcavezető.Nagy Róbert, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezérigazgatója elmondta: az összesen 23 kilométer hosszú két pályaszakasz 62 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (j3), mellette Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere (j2) és Muraközi István (Fidesz-KDNP), Berettyóújfalu polgármestere (j), valamint Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezérigazgatója (b), Varga Antal, a Duna Aszfalt Kft. ügyvezető igazgatója (b2), Vitányi István, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b3), Cseke Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátusi frakcióvezetője (b4) az M35-ös autópálya befejező, és az M4-es autópálya első szakaszának átadásán Berettyóújfalunál, az M4-es autópálya és a 47-es számú főút csomópontjánál.

