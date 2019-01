Öt új tagja van az ENSZ BT-nek

Az öt új, nem állandó tag kétéves időszakra Németország, Belgium, Indonézia és Dél-Afrika és a Dominikai Köztársaság, ez utóbbi egy hónapig a BT elnöki tisztét is betölti.Szerdán hivatalos ünnepség keretében az ENSZ New York-i székhelyén felvonták az új tagok zászlaját is.2018-ban Bolívia, Etiópia, Hollandia, Kazahsztán és Svédország kétéves tagsága járt le.A tanács az ENSZ legnagyobb jogkörrel bíró szerve. Öt állandó, vétójoggal is rendelkező tag - Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság - alkotja, valamint tíz, kétéves ciklusokra megválasztott nem állandó tag.A nem állandó tagokat a regionális csoportokból az ENSZ Közgyűlése választja meg. A nem állandó tagoknak nincs vétójoga, az elnöki tisztet pedig havonta más tölti be közülük.A helyekért komoly versengés folyik, az egyes országok pedig többnyire hosszú kampányt folytatnak a tagság elnyerésért.