Ötször akkora szuperradart épített Kína, mint New York City

A Wireless Electromagnetic Method (WEM) névre keresztelt projekt 13 évig tartott, a rendszer alacsony frekvenciájú, úgynevezett ELF-hullámokat bocsát ki magából. A WHO szerint ezek a hullámok rákot okozhatnak.Hivatalosan a radarrendszert földrengések és ásványkincsek észlelésére használják majd, de katonai célokra, mint például tengeralattjárókkal való kommunikációra is alkalmas lesz. A jelenleg használt technológiánál a WEM rendszer annyival lesz jobb, hogy mélyebben ólálkodó tengeralattjárókkal is képes lesz felvenni a kapcsolatot, valamint a jelet jóval nehezebben tudják kívülről zavarni.A létesítmény mintegy 3700 négyzetkilométernyi területen húzódik, ami Magyarország teljes területének mintegy 4%-a. Konkrét helye viszont titkosított, a komplexumot ipari létesítménynek álcázták, így mérete ellenére még kémműholdakkal is nehéz lesz majd pontosan felderíteni helyszínét.