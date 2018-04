Palotai Dániel: nem az euró bevezetése a legfontosabb Magyarországnak

Magyarország nem tud támogatni olyan javaslatokat, amelyek a kohéziós források csökkentésével kerülnének finanszírozásra

Palotai Dániel jelezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapvetően támogat minden olyan javaslatot, amely segíti az Európai Unió megújulását, erősíti a gazdaságát és javítja a pénzügyi stabilitását, az államadósságok fenntarthatóságát, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezen javaslatok értékelésekor - amelyek többsége az eurózóna szorosabb együttműködésére vonatkoznak - figyelemmel kell lenni az eurózónán kívüli tagországok érdekeire is, azaz tiszteletben kell tartani az egyenlő bánásmód és az egyenlő versenyfeltételek elvét.Azt is lényegesnek tartja, hogy az új javaslatokat ne a tagállamok számára jelenleg rendelkezésére álló források terhére fogalmazzák meg.- hangsúlyozta Palotai Dániel.A főközgazdász elmondta: az MNB támogatja, hogy az euróövezeten belüli országok szorosabban együttműködjenek a bankunió vagy a tőkepiaci unió szintjén, de ügyelniük kell arra, hogy azok az országok, amelyek majd csak később vezetik be az eurót, azonos feltételek mellett tudjanak csatlakozni.Palotai Dániel úgy látja,, hiszen ennek negatívumait már megtapasztalhatták a mediterrán tagországok is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a konvergenciatapasztalatok alapján a maastrichti kritériumok teljesítése önmagában nem elegendő, új kritériumokat is célszerű figyelembe venni, amelyekre az MNB korábban már több javaslatot is megfogalmazott.