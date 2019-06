Pár órán belül olyan találkozó jön, amibe beleremeghet a világgazdaság

Ha sikertelen lesz a találkozó, az nagyon-nagyon káros lesz a világgazdaság számára - figyelmeztetett pénteken Angel Gurria, az OECD főtitkára. Szerinte ez a negatív hatás a világ minden országában érezhető lenne, hiszen a két nagyhatalom kapcsolata kulcsfontosságú.

Hosszas előkészítés után szombaton találkozik személyesen az amerikai és a kínai elnök miután a két ország kölcsönösen büntetővámokat vetett ki a másik termékeire és további hasonló lépésekkel fenyegették egymást az elmúlt hónapokban. Emellett Trump keményen odacsapott a Huawei-nek, mely nem üzletelhet a jövőben amerikai cégekkel.Az előzetes program alapján helyi idő szerint délelőtt fél tizenkettőkor találkozik a két vezető Japánban, ez. A tárgyalások legfontosabb témája a kereskedelmi háború lesz, de a kínai fél már jelezte, hogy mindenképp fel akarják vetni a Huawei elleni amerikai szankciók kérdését is. A szakértők szerint komoly jelentősége van a csúcsnak, hiszen ha nem sikerül megállapodni, akkor az további bizonytalanságok hoz, az elhúzódó kereskedelmi háború rémét vetíti előre.Az elmúlt hónapokban már az amerikai és a kínai gazdaság is megérezte a bizonytalan hangulatot, épp ezért. Valószínűleg a nagy összeborulás még nem most lesz, de a várakozások szerint egy "fegyverszünetről" megállapodhatnak a felek, vagyis vállalhatják, hogy nem vetnek ki további büntetővámokat a másik termékeire. A CNBC pénteken amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Trumpnak nem kell sok, hogy belemenjen egy ilyen engedménybe. Ez pedig egy későbbi hosszútávú megállapodás első lépése lehetne.Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a piacok túlreagálhatják a pozitív hírek jelentőségét. Az Eurasia Group szakértője például azt írta, hogy a felfokozott várakozások miatt már egy mérsékelt lépés is csalódást kelthet, míg az USA korábbi szingapúri nagykövete szerint hasonló lehet a forgatókönyv, mint Trump és Hszi decemberi találkozóján, amikor kölcsönösen megállapodtak a további vámok szükségtelenségéről, viszont folytatódott a kereskedelmi háború.A vámok mellett kulcskérdés lehet a Huawei ügye, ugyanis a kínai fél mindenképp azt szabná az alku feltételének, hogy enyhítsenek a technológiai céggel szembeni amerikai szankciókon. Az USA vezetése szerint a kínai cég nemzetbiztonsági kockázatot hordoz, ezért nehéz elképzelni, hogy egycsapásra feloldanák az intézkedéseket.