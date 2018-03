Parragh: 10 év alatt kétszerezzük meg a reálbéreket

Évértékelés

az adózás területén megemlítette a KATA és KIVA bevezetését, emellett részt vett a kamara a NAV átalakításában, javasolták az e-útdíj iparűzési adóból való levonhatóságát, az alanyi áfamentesség 8 millióra emelését, a cafeteria egyszerűsítését, a felsőoktatás tao kedvezményét.

A gazdaságfehérítés területén megemlítette az online pénztárgépet, az elektronikus számlázást, az útdíjat.

Az üzleti bizalom erősítése területén pedig a kamarai regisztrációs rendszert, az építőipari kivitelezők nyilvántartását.

Tudásalapú gazdaság: a kamara közreműködik a felsőoktatás átalakításában, a szakképzés újításában. Kiemelte itt, hogy az árral szemben úsznak, hiszen csökken a tanuló diákok száma, de a szakképzésben résztvevők száma növekszik. A legújabb tervek között említette az Ágazati Készségtanács felállítását. A Euroskills 2018-ban Budapesten lesz, amire 100 ezer versenyzőt várnak a világ 40 országából.

Széchenyi kártya: 2002-től kumulálva 260 ezer kihelyezett hitel valósult meg 2000 milliárd forint hitel értékben.

Tervek

Erről az útról nem szabad letérni. A hideg kiráz, amikor meghallom a nemzeti alapjövedelmet

Újra kell gondolni a munkaerőpiaci technikákat

Tovább kell fehéríteni a gazdaságot

Felkészülés az ipar 4.0-ról

EU-források 2020 után

Hatékonyság és versenyképesség

A következő cél: 10 év alatt kétszerezzük meg a reálbéreket a kormányzattal közösen.

Kihívások

Össze kellene vonni a kamarai és a cégbírósági nyilvántartást - ismételte meg korábbi ajánlását. Jelenleg a nyilvántartás nem on-time.

Külgazdasági szerepvállalás erősítése

Felnőttképzés szervezése és felügyelete a szakképzéshez hasonlóan

felsőoktatás, gyakorlati képzőhelyek felügyelete

Beragadt EU-s források gazdasági célokra fordítása.

2010-ben kötöttünk egy megállapodást az akkor még ellenzékben lévő Fidesszel és ez a megállapodás teljesült, hiszen a kormány rendbe tette a gazdaságot - jelentette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.Parragh László szerint 2018-ban a fenntartható fejlődést kell célul kitűzni. A fejlődés társadalmi kategória, a növekedés gazdasági. Ha a társadalom erős, akkor tud a gazdaság is erős lenni - magyarázta a kamara vezetője, aki ezt követően bemutatta az MKIK szerepét és országos hálózatát.Az elért eredmények között:Parragh László a jövőre áttérve egy grafikont vetített ki, amire a miniszterelnök figyelmét is felhívta. Ezen a német és a magyar GDP változása volt látható, kiinduló pontként a válság időszaka (2008=100%). Mostanra a két GDP-pálya összeért - mondta.A gazdaság érdeke a politikai stabilitás és a folytatólagosság - hangsúlyozta Parragh.- mondta a kamara vezetője.A legfontosabb jövőbeni szempontok a kamara elnöke szerint:Az egymillió új munkahely megteremtésének ígéretében 7 év alatt 736 ezernél tart a kormány - emlékeztetett.Elismerte, hogy ennek rövid távon vannak hátrányai, de egy ilyen programot szívesen kezdeményezne a kamara.Sikeres gazdaság nélkül nincsen sikeres politizálás - üzente a résztvevőknek Parragh. A másik fontos szempont szerinte, hogy teljesítmény nélkül nincs eredmény. Nem lehet cél egyes társadalmi csoportok megvétele - javasolta.Parragh László előadása végén több kihívást is megemlítette, amire szerinte a kamarának lennének megoldási javaslatai:Az MKIK elnöke ezt követően felkérte Matolcsy Györgyöt előadása megtartására, akire először nemzetgazdasági miniszterként hivatkozott.