Parragh: a béremelés hazacsábíthat magyarokat, de sokan tönkre fognak menni

Megváltozott a munkaerőpiac, és ma már keresletvezéreltté vált, vagyis nem a munkavállaló keres állást, hanem a munkaadó keres munkavállalót. A rendszerváltás után nem volt elegendő munka, hol kisebb, hol nagyobb volt a munkanélküliség, de ma már nem ez a helyzet - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) 56. Közgazdász-vándorgyűlésén, Debrecenben.Az a közgazdasági logika volt mindenki fejében a rendszerváltás után, hogy az alacsony munkabér a magyar gazdaság érdekeit, a versenyképességét szolgálja - emelte ki Parragh, aki szerint mindez korábban talán így is volt, de ez a körülmény nagyon erőteljesen megváltozott, hiszen erős bérnövekedési folyamatot láttunk az elmúlt években.Parragh szerint azonban a magyar kkv-k lényegesen kisebb hatásfokkal működnek, mint a német versenytársak. Ez a hátrány rányomja a bélyegét az életükre."A munkaerőimport kérdését óvatosan kezeljük, de ha józanul belegondolunk, akkor Európa ezen már túl van, hiszen tőlünk, a mi régiónkból importált munkaerőt" - fejtette ki az MKIK elnöke. Romániából 3 millióan mentek el, a teljes balkáni munkaerőpiac zuhanását látjuk, ami komoly visszaesést jelent a GDP tekintetében is.A centrumnak elszívó hatása van, tőlünk is mennek el az emberek Nyugatra, de jól látszik, hogy talán vissza tudjuk őket hozni, amit elsősorban magasabb bérrel kell megtennünk - fogalmazott Parragh. "A bérnövekedés ütemének a fenntartása és kitermelése a legfőbb feladat, amibe sok kis cég tönkre fog menni, mert nem fogják bírni a versenyt" - fejtette ki.Parragh László szerint a versenyképességhez erősíteni kell a digitális kompetenciát és a vállalkozói készséget, és a kamara támogatja, hogy szabályozói szinten jelenjen meg az angol nyelv tanulása. "Felesleges tudni az Árpád-házi királyok sorát, mert a Wikipédián minden elérhető" - utalt arra, hogy sok olyat tanulnak a diákok, amit nem tudnak később felhasználni. Parragh kiemelte, hogy a kamara támogatja az élethosszig tartó tanulást is, hiszen nem tudjuk, hogy 20 év múlva miképpen változnak meg a mai szakmák.