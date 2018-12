Példátlan brit parlamenti döntés született ma este - Érzékeny vereség a kormánynak

Az elfogadott indítvány a modernkori brit politikatörténetben példátlan módon megállapította, hogy a kormány testületileg megsértette a parlamentet, amiért az alsóház kérése ellenére eddig nem hozta nyilvánosságra a jogi tanácsot.

Az ellenzék, még inkább a keményvonalas tory Brexit-tábor elsősorban azt akarja megtudni Geoffrey Cox jogi útmutatásából, hogy ha életbe lép egy ilyen közös vámrendszer, az nem köthetné-e végleg az uniós vámszabályozáshoz az Egyesült Királyságot. Ennek hátteréről bővebben:

A kedd esti alsóházi szavazás szimbolikus jelentőségű, de, és éppen a szavazás előtti ötnapos vita kezdőnapjára esett. A teljes jogi útmutató nyilvánossá tételét követelő ellenzéki indítványt az alsóház kedd este 311-293 arányban szavazta meg.A hatpárti ellenzéki beterjesztés szerint emiatt kialakult a "contempt of Parliament" állapota, amely az ősi angol-brit parlamentáris eljárásjog alapján annak kimondását jelenti, hogyEzt a brit parlamentarizmus modernkori alkotmányos történetében, és ebben az esetben a szankciók az adott képviselő határozott idejű felfüggesztésétől végleges kizárásáig terjedhetett, de egy egész kormány esetében még nem mondta ki az alsóház a "contempt of Parliament" testületi tényállását.Geoffrey Cox, a kormány jogi főtanácsosa a héten - szintén meglehetősen szokatlan módon - megjelent az alsóházban, és háromórás vitában érvelt annak a döntésnek a helyessége mellett, hogy a kormány eddig csak szűkített változatot tett közzé a Brexit-megállapodáshoz összeállított jogi tanácsadásból. Cox érvei szerint a nemzetközi szerződésekhez, illetve a mindenkori kormány nemzetközi diplomáciai lépéseihez adottA Brexit-megállapodás különösen élesen vitatott eleme az a tartalékmegoldás, amelyet a kormány és az EU az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállításának elkerülésére dolgozott ki. A megállapodás az újbóli határellenőrzést úgy kerülné el, hogy, ha a Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig nem jönne létre átfogó megállapodás a majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszerről.Theresa May miniszterelnök azonban a Brexit-megállapodásról kedd este elkezdődött ötnapos vitasorozat bevezető felszólalásában kijelentette:Hozzátette: inkább "a végtelenségig húzódó" Brexit-vita gyakorol "maró hatást" a brit politikára, és ezért is kötelessége a parlamentnek a kilépési megállapodás elfogadása a jövő héten. Theresa May szerint a képviselőknek is meg kell érteniük, hogy "az élet kompromisszumokból áll".A brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendumon a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.