Példátlan! Kim Dzsong Un Kínába látogatott

A Bloomberg szerint ez lenne a 2011-ben hatalomra került Kim Dzsong Un első hivatalos - ismertté vált - külföldi útja. Sem a látogatás céljáról, sem tervezett útvonaláról nem szivárogtak ki eddig információk.A Kyodo japán hírügynökség a nap folyamán jelentette, hogy a phenjani rezsim egy magas rangú tisztségviselője érkezett vonattal Pekingbe. Az ügyre rálátással bíró illetékesekre hivatkozva a Kyodo arról számolt be, hogy a látogatás célja a zilált kínai-észak-koreai kapcsolatok javítása. A két állam ugyanis elhidegült egymástól, miközben a phenjani kommunista vezetés nukleáris programján dolgozott, Peking viszont támogatta az éppen ez ellen irányuló büntetőintézkedéseket az ENSZ Biztonsági Tanácsában.Peking hagyományosan az elzárkózó észak-koreai vezetés szövetségesének számít, ugyanakkorA Nippon News Network hírtelevízióban bemutatott képsorokon egy 21 vasúti kocsiból álló zöld szerelvényt lehetett látni sárga, vízszintes csíkokkal az oldalán. A japán műsorvezető megjegyezte, hogyA Kyodo saját forrásaira hivatkozva még vasárnap közölte, hogy egy különvonat kelt át vélhetően egy magas rangú tisztségviselővel a Pekingtől 1100 kilométerre fekvő Dandong határvárosánál.Szemtanúk fokozott biztonsági intézkedésekről számoltak be az említett vasútvonalon, de a fővárosban is, a többi között a Csangan főúton is, amelyet lezártak a hatóságok. A rendőrség emellett hétfőn a turistákat a központi Tienanmen tér elhagyására szólította fel, ami többnyire csak magas rangú látogatóknak a Nagy Népi Csarnokban történő fogadása alkalmával fordul elő.A hírügynökség kiemelte, hogy az elhunyt korábbi észak-koreai vezetőnek, Kim Dzsong Ilnek a látogatásait is mindig csak utólag erősítette meg a pekingi, illetve a phenjani vezetés.