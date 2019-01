Pénteken hatályba lép a világ legnagyobb kereskedelmi megállapodása

eltörli a japán vámokat számos uniós sajtféle és az EU-ból importált borok esetében;

lehetővé teszi, hogy az EU számottevően növelje marhahúsexportját, továbbá hogy feldolgozott sertéshúst vámmentesen, friss sertéshúst pedig szinte vámmentesen exportáljon Japánba;

biztosítja több mint 200, Európában előállított és uniós földrajzi jelzéssel ellátott minőségi termék, köztük a szegedi téliszalámi oltalmát Japánban.

A megállapodás a szolgáltatások piacának megnyitását is biztosítja, különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra, az e-kereskedelemre, a távközlésre és a közlekedésre.

megkönnyíti, hogy az uniós cégek bejussanak 54 japán nagyváros közbeszerzési piacaira, és országos szinten felszámolja a japán közbeszerzésekben való részvételt hátráltató akadályokat a gazdasági szempontból fontos vasúti ágazatban;

a vámok eltörlését megelőző - akár hét évre is - átmeneti időszakot vezet be az EU számára érzékeny kérdést jelentő területeken, pl. az autóiparban.

A Japánba exportáló uniós cégek eddig 1 milliárd euró összegben fizettek vámokat éves szinten. A holnap hatályba lépő gazdasági partnerségi megállapodás ezeknek a vámoknak a túlnyomó többségét el fogja törölni.A megállapodás több, régóta fennálló nem vámjellegű akadályt is felszámol, például a személygépjármű-kereskedelem terén, számos akadályt elhárít azoknak a nagy uniós exportőröknek az útjából, amelyek élelmiszeripari termékekkel és italokkal látják el a 127 millió főt számláló japán piacot, és sok más ágazat exportlehetőségeit is növelni fogja.A megállapodás külön fejezetben átfogóan foglalkozik a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel, konkrét kötelezettségvállalást fogalmaz meg az éghajlatvédelmet szolgáló Párizsi Megállapodás végrehajtásáról, több olyan elemet is tartalmaz, amelyek könnyebbséget jelentenek a kis- és középvállalkozások számára, nagyon szigorú munkaügyi, biztonsági, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi előírásokat határoz meg, és teljes védelmet biztosít a közszolgáltatásoknak.