Pillanatok alatt nagy pofont kapott az EU-tól May és a brit képviselők többsége

Az európai állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke, Donald Tusk, tehát lényegében pillanatok alatt "kihúzta a szőnyeget" a most elfogadott brit parlamenti módosító indítvány alól, igaz már Theresa May brit kormányfő is rögtön mondta a parlamentben, hogy nem lesz könnyű elérnie a tartalékmegoldás módosítását.A Brexit-tárgyalásokért felelős uniós biztos helyettese azonban az elmúlt napokban még azt rögzítette:Utóbbi kipuhatolását célozná tehát a most elfogadott brit módosító indítvány. A lényeg az, hogyarra az esetre, ha a brit kilépés már megtörténik 2020 végével, de nincs még elfogadott átfogó kereskedelmi egyezmény az EU-val és így a tartalékmegoldással kell elkerülni az északír-ír határon a fizikai határellenőrzés visszaállítását.Donald Tusk, az ír és a francia kormány gyors jelzései alapján azonban a jelek szerint nincs lehetősége a brit félnek a tartalékmegoldás lecserélésére. A font csak kissé esett tovább Tusk kemény üzenetére, nem pedig durván, igaz így is napi mélyponton jár a dollárral szemben 1,3070 körül.