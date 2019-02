Politikai káosz felé araszolnak a britek - Három képviselő kilépett a kormánypártból

A három képviselő - Anna Soubry, Sarah Wollaston és Heidi Allen - Theresa May miniszterelnöknek írt közös levelében úgy fogalmazott, hogy a Konzervatív Párt egyre inkább a frakció legkeményvonalasabb Brexit-tábora, valamint a kisebbségben kormányzó pártot kívülről támogató, nem kevésbé EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) szorításába kerül, és a brit politika jobbszárnya felé sodródik. May kormányának parlamenti többsége ezzel még kisebbre olvadt.A képviselők közölték: a kiválásukról hozott döntésükhöz a végső indokot a kormány "katasztrofális" Brexit-politikája adta. Levelükben azt írták: Theresa May kormánya felelőtlen módon sodorja az országot a megállapodás nélküli Brexit szakadéka felé.A három eddigi tory képviselő csatlakozik a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt frakciójából hasonló okokból minap kivált nyolc képviselő független frakciócsoportjához.