Pörög az útlevélbiznisz: egyre többen rettegnek a Brexittől

Az ír külügyminisztérium adatai szerint az idén 22%-kal nőtt az útlevélért folyamodó brit állampolgárok száma, a 2016 nyarán tartott népszavazás óta pedig megduplázódott. Ez azt jelenti, hogy a szám 2018-ban megközelítette a 100 ezret a tavalyi 81 ezer és a 2015-ös 46 ezerrel szemben.A britek egy része azt követően kezdett érdeklődni az ír állampolgárság után, hogy a szigetország népszavazáson döntött az EU-ból kilépés mellett. Számítások szerint több százezer olyan ember lehet, akiknek szülei vagy nagyszülei Írországban születtek, így jogosultak az állampolgárságra, ők igénylik most tömegesen az ír útlevelet, amivel a márciusi kilépés után is szabadon utazhatnak Európában.Már ha lesz kilépés, ugyanis egyre több a bizonytalanság a Brexit körül. Vasárnap Liam Fox kereskedelmi miniszter vetette fel a Sunday Timesnek adott interjúban, hogy ha januárban a parlament nem szavazza meg a kialkudott megállapodást, akkor "ötven-ötven százalék" az esélye, hogy az Egyesült Királyság kilép március végén. Mindez azért is érdekes, mert Fox a Brexit egyik legfontosabb támogatója a kormányon belül, így azt is elmondta, hogy számára a bentmaradás lenne a legrosszabb forgatókönyv.