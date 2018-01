Putyin még mindig tárgyalna a koreai diktátorral

"(Kim Dzsong Un) megoldotta stratégiai feladatát: van nukleáris robbanótöltete, és van globális, 13 ezer kilométer hatótávolságú rakétája, amely gyakorlatilag a földgömb bármely pontját, vagy mindenesetre a valószínű ellenfél területének bármely pontját képes elérni" - mondta.Putyin úgy vélekedett, hogy Kim érdekelt a helyzet "letisztulásában, elsimításában és megnyugtatásában".Az orosz elnök szerint most a realitásokból kiindulva, óvatosan, tárgyalásos úton kell megoldani a Koreai-félsziget atommentesítésének feladatát. Úgy vélekedett, hogy ez végeredményben megvalósítható, ha a folyamat összes részvevője, köztük az észak-koreaiak is biztosak lehetnek abban, hogy biztonságuk nukleáris fegyver nélkül is szavatolható.