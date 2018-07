Putyin: Oroszország nem avatkozott be az amerikai elnökválasztásba

Egyaránt pozitív mérleget vont Helsinkiben hétfőn tartott csúcstalálkozójukról Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök. Vlagyimir Putyin szerint nem sikerült ugyan minden problémát megoldani, de - mint fogalmazott - a kezdeti lépést megtették. Donald Trump "termékeny és konstruktív párbeszédről" beszélt.Az orosz elnök szerint az amerikai partnerével folytatott tárgyalások a bizalom helyreállítását szolgálják. Mint mondta, a mostani egy nehéz időszak az orosz-amerikai kapcsolatokban, de nincs objektív oka ezeknek a nehézségeknek, a hidegháború ugyanis véget ért.A két államfő előbb több mint két órán keresztül négyszemközt tárgyalt egymással, majd szélesebb körben munkaebédre került sor.A találkozót követő közös sajtótájékoztatón Putyin kijelentette:Az orosz elnök utalt arra, hogy hogy megbeszélésük során Trump szóba hozta a témát. Ugyanakkor leszögezte: az amerikai állításokhoz kézzelfogható bizonyítékot kellene szolgáltatni.Putyin leszögezte:az Egyesült Államok és Oroszország között. Moszkvának és Washingtonnak számos katonai-politikai kérdésben kell folytatnia az együttműködést, különösen ami az amerikai rakétavédelmi rendszereket illeti - mondta Putyin közölve azt is, hogy konkrét javaslatokat tett Trumpnak a fegyverek korlátozásáról.Az amerikai elnök kiemelte, hogyhosszabb folyamat vette most kezdetét, s több találkozóra készül Vlagyimir Putyinnal. Donald Trump sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: mindkét ország felelős azért, hogy a 2016-os amerikai választási folyamatba történt beavatkozás miatt meg megromlottak az amerikai-orosz kapcsolatok. Trump megismételte: semmiféle összejátszás nem volt kampánycsapata és orosz tisztségviselők között. Szavai szerint azért győzött - "méghozzá könnyen" - az elnökválasztáson, mert "briliáns kampányt" folytatott.Újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök kitért arra is, hogy az épülő Északi Áramlat-2 gázvezetéknek tisztes versenytársa lehet

Forrás: AFP / Aleksey Nikolskyi