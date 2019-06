Rajonganak a befektetők Ausztriáért, óriási siker a 100 éves kötvény

A világ legnagyobb összegben kibocsátott ultrahosszú lejáratú állampapírjáról van szó, amelyre most ötszörös, 5 milliárd eurós kereslet érkezett, ebből 1 milliárd eurót elégített ki nyugati szomszédunk. Ausztria 70 éves, 2016-ban kibocsátott állampapírokkal is rendelkezik.Egy másik, 3 milliárd euró összegben kibocsátott, 5 éves lejáratú papírra 23 milliárd euró összegben érkeztek jegyzések, így -0,435%-os hozam alakult ki ezek piacán. A Financial Times által idézett egyik bankár szerint ez az első alkalom, hogy az Európai Központi Bank jelenleg -0,4%-os betéti kamatánál kisebb hozammal bocsátottak ki állampapírt.Meglepő, hogy ilyen jól sikerültek a kötvénykibocsátások, a befektetők úgy gondolják, nem fognak emelkedni a kamatok - hangsúlyozta az említett szakértő. Piaci megfigyelők szerint az alacsony hozam az EKB monetáris politikai lazításával kapcsolatos várakozásokat tükrözi, és azt, hogy a Sebastian Kurz vezette kormány bukása nem rengette meg az osztrák gazdaságba vetett bizalmat.