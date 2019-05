Rakétavédelmi rendszer vásárlását tervezi Magyarország

Benkő Tibor elmondta, hogy a fegyverek összeszerelése már megindult Kiskunfélegyházán, emellett idén már a kézifegyverek sorozatgyártása is elkezdődik. Pisztoly, géppisztoly, gépkarabély és mesterlövő, illetve speciális fegyverek készülnek majd. A katonákon kívül a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a NAV is a Kiskunfélegyházán gyártott fegyvereket fogja megvásárolni.A honvédelmi miniszter elmondta, hogy ha a magyar fegyvergyár két műszakban termel, akkor a hazai igények négy évre stabil megrendeléseket biztosítanak. Ez azonban kevés, hiszen nem csak 4-5 évre hozzák létre a kapacitásokat, ezért exportlehetőségeket is kell majd keresni. És a nemzetközi kereslet alakulását látva lesz rá piac - tette hozzá.A rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatban Benkő Tibor elmondta, hogy nem csak az amerikaiakkal tárgyalunk, hanem bárkivel, aki erre a pályázatra jelentkezik és megfelel a kiírásnak.