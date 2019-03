Rászállt a venezuelai főügyész az ideiglenes államfőre az áramszünetek miatt

A dél-amerikai ország nagy részében a múlt csütörtök óta nincsen áram, mivel meghibásodott a világ legnagyobb vízerőművei közé tartozó Guri-gát.

A főügyész kiemelte: a pánikkeltők és provokátorok ellen is vizsgálatot indítanak, akik az erőszakban lelik örömüket és fosztogatásokra tüzelik a népet.Guaidó és Washington viszont az évek óta rosszul folytatott gazdálkodást és korrupciót teszik felelőssé az elektromos infrastruktúra összeomlásáért.A venezuelai sajtószakszervezet (SNTP) keddi Twitter-bejegyzése szerint a venezuelai hírszerző szolgálat (SEBIN) őrizetbe vett egy venezuelai-spanyol állampolgárságú rádiós újságírót, Luis Carlos Díazt, akit azzal vádolnak, hogy köze volt a "szabotázsakcióhoz". A férfit jelenleg is a SEBIN épületében tartják fogva.Az SNTP egy másik Twitter-bejegyzésében arról számolt be, hogy a SEBIN átkutatta Díaz lakhelyét. A hatóságok számítógépeket, pendrive-okat, mobiltelefonokat és pénzt foglaltak le. Díaz eközben bilincsbe verve állt, és arról beszélt, hogy őrizetbe vétele során összeverték - írta a sajtószakszervezet. Díaz szabadon engedését követelte kedden Guaidó és az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű, a sajtószabadság előmozdításával foglalkozó New York-i szervezet is.A latin-amerikai ország ellenzéki többségű, de hatalmától megfosztott parlamentje hétfőn hirdetett szükségállapotot az országot több napja sújtó áramkimaradások miatt a nemzetgyűlés vezetője, az önmagát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó kérésére.Bár Guaidót az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven - köztük számos európai - ország ismerte el ideiglenes elnöknek, az országban jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg hivatalosan továbbra is Maduro mellett áll.