Reagált az EU-s főtárgyaló May szavaira

A főtárgyaló szerint Theresa May beszédében egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az unió egységes piacát és a vámuniót, valamint elismerte a kompromisszumokat. May javaslatai rávilágítanak arra, hogy az unió milyen elvek alapján tárgyal majd a majdani szabadkereskedelmi megállapodásról - tette hozzá Barnier.Theresa May pénteken, a londoni City pénzügyi központjában tartott előadásában arról beszélt, hogy kormányának milyen elképzelései vannak Nagy-Britannia és az Európai Unió gazdasági-kereskedelmi kapcsolatairól a Brexit utáni időszakra. A brit miniszterelnök kijelentette: kormánya a brit uniós tagság megszűnése (Brexit) után minden létező szabadkereskedelmi megállapodásnál szélesebb körű együttműködésre törekszik az Európai Unióval, és egyes szakosított EU-hatóságokban díjfizető társult tag maradna.