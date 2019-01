Recesszió küszöbén Németország?

Az autóipari kibocsátás 1,8%-os havi visszaesést mutat

A fémipar 2,0%-osat

Az elektromos ipari ágazat 2,1%-osat

A gépgyártás 4,2%-os havi esést produkált

A vegyipar 5%-ot hanyatlott

Még az építőipar is esett1,7%-kal

Az energetikai ágazat pedig 3,1%-kal csökkent.

Novemberben a gazdasági minisztérium is rámutatott, hogy kevesebb a munkanap (ezt bár a kiigazított adat elvileg kiküszöböli, de lehet mégis hatása, amely bizonyára decemberben majd egy élénküléssel korrigálódni fog)

Még mindig nyomasztja az autóipari ágazatot a szeptemberben hatályba lépett új emissziós szabályozásnak (WLTP) való megfelelés, ami azt jelenti, hogy számos modellt még nem tudtak alkalmassá tenni az új szabályoknak, ami visszafogja a termelést, de ez idővel majd megfordul és hajtani fogja a termelést.

A fenti két technikai jellegű hatás mellett el kell gondolkodni azon, hogy valamilyen erőteljesen ható fundamentális tényező is nyomasztja a német ipart az utóbbi hónapokban, és bár ez nem látszik még tisztán, de kézenfekvő a lassuló globális kereskedelemre, a kínai-amerikai kereskedelmi szembenállásra, a kínai gazdasági lassulásra és a Brexit üzleti aktivitást visszafogó adataira gondolni (a német beszerzési menedzser indexek és az Ifo-index is meredek aktivitás-lassulást mutatott az utóbbi hónapokban).

Amint már a magyar ipari termelési adat kapcsán is rámutattunk: meglepően gyengére sikeredett a német novemberi ipari termelési adat, hiszen a várt 0,3%-os növekedés helyett 1,9%-os visszaesés alakult ki havi szinten, ami 2015 nyara óta a legnagyobb havi visszaesést jelenti. A piaci csalódást fokozta, hogy még az októberi 0,5%-os visszaesési adatot is 0,8%-os visszaesésre módosította most a német statisztikai hivatal, illetvea szeptemberi 0,1%-os csökkenés után.Az UniCredit Research vezető németországi elemzője, Andreas Rees, a gyenge adatok alapjánMindhárom bank kommentárja kiemeli azt, hogy nagyon kedvezőek az ipari rendelésállományi adatok, és közben a német munkanélküliség alacsony, a fogyasztás pedig bővül, így ezek összességében kedvező kilátást jelentenek a német iparra rövid távon (amint például a WLTP-szabályoknak meg tudnak felelni az autógyártók az új modellekkel). Ezzel együtt azonban az ING Bank vezető németországi elemzője, Carsten Brzeski szerint(két egymást követő negyedévben mínuszos a GDP-teljesítmény). Az UniCredit elemzője szerint legfeljebb csak stagnálás alakulhat ki, és mindhárman azt hangsúlyozzák, hogy a holnap megjelenő német külkereskedelmi adatoknak (pl. mennyi volt a készletfelhalmozás), illetve természetesen a január 15-én megjelenő előzetes negyedik negyedéves német GDP-adatnak kiemelt jelentősége van annak megítélése kapcsán, hogy pontosan milyen pályán is halad(t) a német gazdaság.