Rejtélyes orosz géppel menekül el Maduro Venezuelából?

Az adatok szerint ez volt az első alkalom, hogy a gép megtette ezt az utat. Egyelőre sem az orosz légitársaság, sem a venezuelai kormány nem adott választ arra, miért érkezett a gép a venezuelai fővárosba.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint a mintegy 400 férőhelyes, Boeing 777 típusú repülőgép az orosz Nordwind Airlines légitársaság gépe.

Az orosz Nordwind Airlines légitársaság gépe az egyiptomi Vörös-tenger partján lévő Sharm el-Sheikh üdülőparadicsomban 2015. november 6-án, AFP Fotó MOHAMED EL-SHAHED

A Novaja Gazeta című független orosz napilap arról írt, hogy a gép utasok nélkül, mindössze kéttagú személyzettel repült Caracasba.

Aznap, azaz január 26-án Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Spanyolország nyolc napot adott Madurónak arra, hogy bejelentse a szabad és tisztességes választások megtartását, különben Guaidót ismerik el a dél-amerikai ország elnökének. Ez a nyolc napos ultimátum február 3-án vasárnap jár le.

Maduro Vietnám megismétlődésével fenyeget

Készülőben van egy kampány, amelynek célja, hogy igazoljon egy, Donald Trump amerikai elnök kormánya által előkészített, pénzelt és aktívan támogatott államcsínyt Venezuelában

Mivel azt nem találhatják ki, hogy Venezuela és Maduro tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, minden nap egy új képet vagy hírt eszelnek ki, hogy igazolhassák a venezuelai beavatkozást

Ha az Egyesült Államok beavatkozást tervez, rosszabb Vietnamban lesz része, mint amit el bír képzelni

a magát az ország ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidóval szemben, akit mások mellett az Egyesült Államok is pártfogol.A dél-amerikai országban a közösségi médiában több elmélet is megjelent a rejtélyes géppel kapcsolatban,Habár megbízható bizonyíték egyik elméletre sincs, ezek a találgatások jól mutatják az országban uralkodó bizonytalan légkört, miutánA nyilvánosan hozzáférhető repülésforgalmi adatok szerintEmellett sem a Nordwind, sem más kereskedelmi célú légitársaság nem üzemeltet közvetlen járatot a Moszkva és Caracas között.A múlt héten ugyancsak a Reuters adott hírt arról, hogyMaduro azt állítja, egy Washington által támogatott puccskísérlet zajlik ellene, amelyet Juan Guaidó ellenzéki vezető irányít. Oroszország azzal vádolta meg az amerikai kormányt, hogy visszaél hatalmával Venezuelában, továbbá figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy tartózkodjon mindenféle katonai beavatkozástól.Fellépése széles körű nemzetközi támogatásra talált: az Egyesült Államok az amerikai kontinens több más országával együtt azonnal elismerte a hatalomváltást, a fordulat támogatóihoz január 26-án Izrael, egy nappal később pedig Ausztrália is csatlakozott.A venezuelai gazdasági helyzetről és arról, hogyan jutott idáig az ország, az alábbi cikkünkben írtunk:"Ne engedjük, hogy Vietnam megismétlődhessen Latin-Amerikában!" - mondta az amerikai népnek szánt, négyperces videoüzenetében, amelyet szerdán a Facebookon tett közzé. Maduro szerint országa médiaháború és lélektani hadviselés célpontja.- állította. A venezuelai vezető az amerikai nép támogatását kérte Trump beavatkozásának megakadályozásához., amelynek során az Egyesült Államok Szaddám Husszein akkori iraki elnök állítólagos tömegpusztító fegyvereivel indokolta a katonai közbelépés szükségességét. Ezeket a fegyvereket aztán sohasem találták meg.- mondta. Maduro szerint a valódi cél Venezuela kőolajának és ásványkincseinek megszerzése. A latin-amerikai ország rendelkezik a legnagyobb ismert olajkészletekkel a világon.- figyelmeztetett.A vietnami háború a hidegháborús konfliktusok egyike volt, amelynek során az Egyesült Államok az ideológiai alapon kettéosztott Vietnam déli részén létrejött kormányt, míg a Szovjetunió a kommunista Észak-Vietnamot támogatta.