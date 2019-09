Rendkívüli döntést hozott a kormány

A határvédelemre szükség van, az illegális határátlépési kísérletek továbbra is folyamatosak, csak az idén már 7 ezren próbálkoztak. A balkáni útvonal nagyon aktív, Szerbiában már kritikus a helyzet a migránsok miatt, Bosznia-Hercegovinában is több ezren, Görögországban nagyjából 30 ezren vannak, és újabb tömegek érkeznek, akik a balkáni útvonalon akarnak Európa belsejébe jutni - írta a KTK. A rendőrség az ország területén is folyamatosan rendszeresen azonosít illegális migránsokat, akiket visszaszállít a határkerítéshez.Magyarország saját erejéből 2015 óta összesen 504 milliárd forintot fordított a határvédelemre, a kormány szerint felháborító, hogy ennek az összegnek csak a töredékét tervezi megtéríteni az Európai Bizottság.A magyar kormány az olasz kormánycsere miatt figyelemmel követi az Afrika és Olaszország közötti migrációs útvonal alakulását is, mert félő, hogy ha az új baloldali olasz kormány megnyitja a kikötőket, és akkor még súlyosabb migrációs válság lesz Európában - vetíti előre a közlemény.