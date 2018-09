Rendkívüli pert indított Brüsszel Lengyelországgal szemben a bírósági reform miatt

Miért került a bíróság elé az ügy?

Hogy jutottunk idáig a lengyel ügyekben?

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy a bírói függetlenség elvének a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvény általi többszörös megsértése miatt eljárást indít Lengyelország ellen az Európai Unió Bírósága előtt, és felkéri a Bíróságot, hogy az ügyben történő ítélethozatalig rendeljen el ideiglenes intézkedéseket. A lengyel igazságügyi átalakítások is szerepet játszott abban, hogy az Európai Bizottság még tavaly év végén elindította Lengyelországgal szemben a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárást.A Legfelsőbb Bíróságról szóló új lengyel törvény 70 évről 65 évre szállítja le a Legfelsőbb Bíróság bíráinak nyugdíjkorhatárát, melynek következtében a jelenlegi 72 legfelsőbb bírósági bíró közül 27 kényszerülhet nyugdíjba vonulni. Ez az intézkedés a Legfelsőbb Bíróság első elnökére is vonatkozik, akinek a lengyel alkotmányban rögzített 6 éves megbízatása idő előtt megszűnne.A 2018. április 3-án hatályba lépett új törvény szerint a leszállított nyugdíjkorhatár által érintett bírák kérhetik mandátumuk meghosszabbítását, amit köztársasági elnök tehet meg hároméves időszakra. A mandátum egyszer újítható meg. A köztársasági elnök határozatára vonatkozóan nincsenek egyértelműen megállapított kritériumok, és a kérelem elutasítása esetén nincs mód bírósági felülvizsgálatra. Ezen túlmenően a lengyel hatóságok által javasolt egyetlen védőintézkedés egy nem kötelező erejű egyeztetés a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanáccsal, amelynek összetétele jelenleg sérti az igazságszolgáltatás függetlenségének európai normáit.Az Európai Bizottság fenntartja, hogy a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvény nem összeegyeztethető az uniós joggal, mivel aláássa a bírói kar függetlenségének, ezen belül a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, és ezzel Lengyelország nem tesz eleget az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdése szerinti, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett kötelezettségeinek.A Bizottság a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvénnyel kapcsolatban 2018. július 2-án felszólító levelet küldött a lengyel hatóságoknak, amelyet 2018. augusztus 14-én indokolással ellátott vélemény követett. A lengyel hatóságok válasza egyik esetben sem oszlatta el a Bizottság jogi aggályait, ezért lépett most a kötelezettségszegési eljárás újabb szakaszba.A lengyel Legfelsőbb Bíróság bíráira vonatkozó, kifogásolt nyugdíjazási rendszer végrehajtása felgyorsult, és Lengyelországban a bírói függetlenség, és következésképpen az uniós jogrend súlyos és helyrehozhatatlan károsodásának kockázatát idézi elő. A nemzeti bíróságok függetlensége elengedhetetlenül szükséges az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés, és különösen az EUMSZ 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali mechanizmus működéséhez.A Bizottság ezért áttért a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszára; úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet. Ezzel egyidejűleg a Bizottság arra is felkéri a Bíróságot, hogy rendeljen el ideiglenes intézkedéseket a lengyel Legfelsőbb Bíróság 2018. április 3-a - a vitatott intézkedések elfogadása - előtti helyzetének visszaállítására. Végül a Bizottság úgy határozott, hogy a Bíróság gyorsított eljárását kéri annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb jogerős ítélet szülessen.A jogállamiság az Európai Unió alapját képező egyik közös érték, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít - emlékeztet összefoglalójában a Bizottság. A Szerződések értelmében az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt felelős a jogállamiság mint az EU egyik alapvető értéke tiszteletben tartásának garantálásáért, és annak biztosításáért, hogy az uniós jog, értékek és elvek maradéktalanul érvényesüljenek.A lengyelországi események arra késztették az Európai Bizottságot, hogy 2016 januárjában párbeszédet kezdeményezzen a lengyel kormánnyal a jogállamisági keret alapján. Az egész eljárás a Bizottság és az érintett tagállam közötti folyamatos párbeszéden alapul. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.A Bizottság 2017. július 29-én a rendes bíróságokról szóló lengyel törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárást indított, ugyancsak a törvény nyugdíjba vonulásra vonatkozó rendelkezései és azoknak a bírói kar függetlenségére gyakorolt hatása miatt. A Bizottság 2017. december 20-án a Bíróság elé terjesztette ezt az ügyet. Az ügy jelenleg folyamatban van a Bíróság előtt.Mivel a jogállamisági keret útján nem történt előrelépés, a Bizottság 2017. december 20-án első alkalommal aktiválta a 7. cikk (1) bekezdés szerinti eljárást, és indokolt javaslatot terjesztett elő a jogállamiság Lengyelország általi súlyos megsértésének egyértelmű kockázatát megállapító tanácsi határozat iránt. Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács tagjainak négyötödös többségével megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket.Az Általános Ügyek Tanácsa a 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás keretében június 26-án a lengyelországi jogállamiságra vonatkozó meghallgatást tartott, amelyen a lengyel hatóságok nem jeleztek olyan tervezett intézkedéseket, amelyek a Bizottság fennmaradó aggályainak eloszlatására irányulnának. Figyelembe véve ezt a tényt, valamint azt, hogy a Lengyelországgal folytatott jogállamisági párbeszéd keretében nem történt előrelépés ebben a kérdésben, a Bizottság 2018. július 2-án felszólító levelet küldött Lengyelországnak, amelyben egyértelműen megfogalmazta jogi aggályait. A felszólító levélre a lengyel hatóságok 2018. augusztus 2-án válaszoltak, és visszautasították a Bizottság aggályait. Ezt követően a Bizottság 2018. augusztus 14-én indokolással ellátott véleményt küldött a lengyel hatóságoknak az ügyben, amelyre 2018. szeptember 14-én kapott választ, de az továbbra sem oszlatta el a Bizottság jogi aggályait.A 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás keretében az Általános Ügyek Tanácsa 2018. szeptember 18-án egy második meghallgatást tartott a lengyelországi jogállamiságra vonatkozóan. A lengyel hatóságok ismét fenntartották álláspontjukat, és nem voltak hajlandóak semmiféle intézkedést javasolni a Bizottság és a többi tagállam aggályainak eloszlatására.Ez a kötelezettségszegési eljárás nem vet véget a Lengyelországgal folytatott jogállamisági párbeszédnek, ami továbbra is a Bizottság előnyben részesített módszere a lengyelországi jogállamiságot érintő rendszerszintű fenyegetés elhárítására.