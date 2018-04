Rendkívüli programból osztott pénzt a kormány: dolgozónként 1,5 millió forintot lehetett kapni

Varga Mihály még tavaly júliusban jelentette be, hogy a kormány rendkívüli programot indít a hazai kkv-k munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.Az első körben "mindössze" 4,25 milliárdos rész fogyott el a 10 milliárdos vissza nem térítendő támogatásos keretből, ezért idén januárban újra megnyitották a pályázatot, ezúttal 5 milliárdos kerettel.Ebben a második körben hirdetett most eredményt az NGM: összesen több mint 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 293 vállalkozás. Varga hangsúlyozta, hogy a munkahelyteremtő beruházási támogatás célja a foglalkoztatottak számának további növelése és a tartós foglalkoztatás biztosítása Magyarországon. Mint mondta, támogatással folytatódhat a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása is, a munkaerőpiac területi különbségeinek csökkenésével párhuzamosan.A miniszter emlékeztetett rá, hogy a regionális beruházási támogatás, vagy csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen pályázható munkahelyteremtő támogatás keretében többek között új eszközök, gépek beszerzése, ingatlanvásárlás, bérleti díjak, vagy lízing költségek számolhatóak el. A pályázónak 2 éves foglalkoztatási és 3 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalnia., ezen felül a vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint, vagy 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint, és kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak- tette hozzá a miniszter.