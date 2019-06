Rengeteg üdítőt és sört veszünk

Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta: az elmúlt napokban ásványvízből több mint duplája, üdítőből, sörből és jégkrémből pedig csaknem 50 százalékkal több fogyott, mint egy átlagos hőmérsékletű nyári napon. Az üzletlánc számít arra, hogy a kánikula erősödésével e termékek forgalma tovább emelkedik. A kommunikációs igazgató szerint ellátási gondok nincsenek, a CBA üzletei felkészültek a megnövekedett keresletre.A hőség érzékelhető változást okozott a vásárlói szokásokban is, erősebbek lettek a reggeli és a kora délelőtti, illetve a késő délutáni és az esti órák, viszont a déli időszakban visszaesik a forgalom az üzletekben - jelezte Fodor Attila.A Tesco-Global Áruházak Zrt. azt MTI-t arról tájékoztatta, hogy a tavalyi trendeket is figyelembe véve készültek az idei szezonra, így már a meglehetősen esős májusra nagyobb készleteket halmoztak fel az érintett termékekből. A Tesco áruházaiban is azt tapasztalják, hogy az időjárás erősen befolyásolja a forgalom alakulását. Az extrém meleg miatt az ásványvizek és az üdítők forgalma több mint negyedével nőtt az előző hetihez képest, fagylaltokból és jégkrémekből kétszer annyi fogyott, mint a múlt héten. A hűtött tejitalok forgalma 80, a grillsajtoké 50, a szezonális sertés és baromfihúsoké 60, a virsliké pedig 50 százalékkal haladta meg az előző hetit.Az Auchan Magyarország Kft. tájékoztatása szerint a hét nagyon meleg napjaiban az ásványvizek, üdítők, sörök, fagylaltok, jégkockák, valamint a medencék, kültéri nyári játékok és a kerti bútorok forgalma ugrott meg kiemelkedően. Ezekből a termékekből az előző héthez viszonyítva 50 százalékkal többet adtak el. A vállalat minden esetben törekszik arra, hogy a keresett termékek rendelkezésre álljanak áruházaiban. Ennek érdekében több szállítóval is együttműködnek, és ha szükséges, helyettesítő termékekkel fedik le a kínálatot - közölték.A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. szintén azt jelezte, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudja a társaság logisztikai rendszere és üzlethálózata. A Spar tájékoztatása szerint üdítőkből a nyári időszakban 25-30 százalékkal több fogy, mint szezonon kívül. A jégkrém szezonális cikk, amiből a nyár kivételével a többi évszakban drasztikusan kevesebbet vesznek. A márciushoz viszonyítva egy nyári hónapban 6-10-szeres mennyiség fogy a jégkrém kategóriába tartozó termékekből. Az idei szezon jóval gyengébben indult a szokatlanul esős és hideg május miatt. A söröknél egyszámjegyű növekedést prognosztizálnak erre az évre, kiemelték ugyanakkor, hogy folytatódott az elmozdulás a minőségi és az ízesített termékek irányába.