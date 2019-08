Rohamosan csökkennek a kínai beruházások Európában

Kína 2,4 milliárd dollárt fektetett be európai vállalatokba az év első felében, beleértve 81 akvizíciót és részvénypakett vásárlást, de legtöbbjük igen kis volumenű üzlet volt - jegyzi meg az Ernst&Young. Kína nem hajtott végre egyetlen akvizíciót sem Németországban, és csak 505 millió dollárt fektetett be német vállalatokba, míg tavaly befektetéseinek értéke elérte a 10 milliárd dollárt.A tanácsadócég úgy értékeli, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus, a kínai gazdaság lehűlése volt a befektetések visszaesésének fő oka, de szerepe volt annak is, hogy Európában növekvő ellenérzéssel fogadják a kínai tőkét. Németország tavaly decemberben korlátozta a külföldi tőke behatolását, az új szabályok szerint a kormány megvétózhatja, hogy külföldi cégek 10 százaléknál nagyobb részesedést szerezzenek nemzetbiztonsági szempontból fontos vállalatokban.Kína 2016-ban vállalatfelvásárlással rekordöszeget, 85 milliárd dollárt fektetett be Európában.Kínának kinyilvánított szándéka, hogy 2050-ig lehagyja Európát és Japánt a technológiai szektorban.