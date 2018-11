Röhejesen béna kémek, akik elképesztő módszerekkel tették lóvá a világot

1-4

Charles-Benjamin Ullmo

Fotó: Bibliothèque nationale de France / Pinterest

Sir Mansfield Smith-Cumming

Ullmo egy francia tengerésztiszt volt, aki rákapott az ópiumra és megpróbált imponálni kedvesének is azzal, hogy rengeteg pénzt költ rá. A kettő elegye komoly adósságba hajtotta a katonát, aki úgy akart pénzt szerezni, hogy haditengerészeti dokumentumokat lopott el és el akarta ezeket adni a németeknek az 1900-as évek hajnalán. A németeket viszont nem érdekelte az ajánlat, így a francia haditengerészetet kereste meg; megzsarolta őket azzal, hogy ingyen a németeknek adja a dokumentumokat, ha nem fizetnek érte.Fel is vette a francia hatóságokkal a kapcsolatot, Ullmónak viszont fogalma sem volt arról, hogy kell kémkedni, így kémregényekből próbált ihletet meríteni. Például újságokon váltott kódolt üzeneteket és egy maszkkal próbálta elrejteni kilétét, melyet köztereken is viselt, így inkább kifejezetten kitűnt a tömegből. Ennek ellenére sikerült lebeszélnie egy találkozót a hatóságokkal, akiket arra kért, hogy egy vasúti kocsi vécéjében hagyják ott a neki szánt "váltságdíjat." A vasúti kocsiban természetesen könnyen kiszúrták a maszkos figurát és lecsukták, majd az Iles du Salut szigetcsoportra száműzték.

Fotó: Wikimedia Commons

George John Dasch

Sir Mansfield George Smith-Cumming az első világháború előtt rövidesen alakult brit hírszerzés, az SIS/MI6 egyik alapítója volt, saját elmondása szerint amennyire jó vezetője volt az ügynökségnek, annyira ügyetlen volt a terepen. Egyszer például azért bukott le, mert zokon vette, hogy tiszteletlenül beszélnek vele, holott éppen hétköznapi emberek közt próbált elvegyülni. Egy másik alkalommal egy német kémmel próbált meg fontos információkat cserélni, de nem beszélt németül és egy kézikönyvvel bénázott, pedig mindketten beszéltek franciául. Egyszer az is előfordult, hogy egy titkos találkozót szervezett egy kémmel egy bordélyba, a madám viszont azt hitte, tiltott homoszexuális aktusra készülnek, mivel a két férfi egy nőt se vitt magával. Kihívta a rendőrséget és letartóztatták őket. A "C" néven ismert kémmestert állítólag egyszer átejtették azzal is, hogy egy német kémet arról lehet felismerni, hogy négy fogsora van.

Fotó: FBI

Adolf Tolkacsev

Dasch náci kém volt, azzal a feladattal bízták meg a második világháború alatt, hogy tucatnyi társával együtt jusson el az Egyesült Államokba, majd okozzon káoszt hidak, gátak, pályaudvarok felrobbantásával. Egy tengeralattjárón jutottak el New Yorkba, azonban partot érés után rövidesen észrevette őket a parti őrség egyik tagja, akit bár lefizettek, hogy ne szóljon feletteseinek, mégis riasztotta őket.A németek ennek ellenére mégis eljutottak a városba, ahol béreltek egy hotelszobát és nekiálltak tervezni az akcióikat. Dasch idő közben valamiért meggondolta magát, elkaszinózta a német kormánytól kapott "költőpénzt," aztán feladta magát az FBI-nál. Miután kitálalt az amerikaiaknak, az összes német kémet elkapták és kivégezték, egyedül Dasch és egy társa úszta meg, akiket a háború után Németországba deportáltak.

Fotó: A KGB-utód FSzB főhadiszállása. Fotó: Shutterstock

Tolkacsev a Vörös Hadsereg radarjainak fejlesztésében mérnökként segédkezett, de gyűlölte a kommunista rezsimet, amiért Sztálin elbánt feleségének családjával. Úgy döntött, kémkedni fog az amerikaiaknak, de rendkívül amatőr módon állt neki. Egyszerűen követte az amerikai diplomaták autóit, majd cetliket hagyott rajtuk, melyben figyelmeztette őket arra, hogy fontos dokumentumokat adna át nekik, sőt, volt, hogy még be is kopogott az ablakukon, hogy jelezze szándékát. Egy éven át próbálkozott, de az amerikaiak egyszerűen nem vették komolyan, hiszen egyértelműnek gondolták, hogy a KGB embere, aki be akar épülni köreikbe.Végül, amikor mégis felvették egymással a kapcsolatot, bebizonyosodott, hogy Tolkacsevnek tényleg fontos dokumentumok vannak a birtokában és közel sem olyan béna kém, mint amilyennek kapcsolatfelvételi próbálkozásai alatt tűnt. Többek közt a mai napig használt Sz-300-as légvédelmi rendszerek, illetve MiG-31-es, MiG-29-es és Szu-27-es vadászgépek radarjairól is adott át információkat a CIA-nek. 1979 és 1985 között kémkedett az amerikaiaknak, egy kettősügynök miatt végül lebukott és a KGB kivégezte.